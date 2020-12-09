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    «Скільки можна, хлопці!» Як українці відреагували на «зимові канікули» у січні

    • Розсилка
    «Скільки можна, хлопці!» Як українці відреагували на «зимові канікули» у січні
    Фото: РБК-Україна

    В Україні посилять карантин у січні після Різдва

    Посилення карантинних обмежень в Україні вводять в Україні за рішенням уряду з 8 січня по 24 січня 2021 року.

    Новина про нові обмеження викликала бурхливу реакцію в мережі, і користувачі інтернету досить різко висловлюються щодо таких вимушених «зимових канікул».

    Люди у Facebook під публікаціями про введення нових обмежень відразу після Різдва залишають масу гнівних коментарів. Деякі пов'язують прийняття рішення про посилення обмежень з недавнім рішенням Євросоюзу про виділення Україні чергового траншу на 600 млн євро. Інші вказують на можливі проблеми громадян з оплатою комунальних послуг за нових заборон.

    • Скільки можна, хлопці! На підставі чого «локдаун»? Ви вже якось визначтеся: або у нас «жахлива пандемія», чи «гуляти свята». Кабмін звичайно має право вводити надзвичайні заходи. Але ці заходи на випадок непередбачених екстремальних ситуацій. А що це за «екстремальна ситуація», яка наступає аж через місяць?.. Схоже зяблики не заспокояться, поки не кинуть країну в повний правовий хаос. Вже скоро рік, як під приводом Ковиду фі*ачать основні конституційні права, а ВР дзьобом клацає...
    • Введуть, коли людям треба сплачувати завищені комуналки (газ, світло, вода, оренда) + податки, підприємствам платити відсотки по кредитах після першого локдауну... та й просто потрібно працювати, щоб все те ж саме оплачувати на початку лютого... Уряд Вирішив...... Планово... отримавши транш 600 млн євро для безбідного «дерибану» на «плановий» карантин... Майдан точно вже буде.
    • Люди без роботи, у когось діти, як жити, чим годувати сім'ю
    • Вже сиділи, вихідними, а висновок - ніякий
    • Дайте людям спокій! Всі звільніться і нехай розумні люди працюють на благо народу. Не робіть так, щоб вас проклинали до восьмого коліна за зраду Україні!
    • Мені чомусь теж так здається, що і кишені повні, і вовки спокійні, ось тільки вівці не зрозуміють цього.
    • Люди залишаються без роботи і грошових доходів, за що платити комуналку та харчування - це просто жах!
    • А навіщо садки будуть відкриті, якщо батьки вдома сидіти?
    Так, посилення карантинних обмежень стосуватиметься:
    • роботи ресторанів, кафе, барів - працюватимуть по доставці та будуть приймати замовлення на винос;
    • на канікулах будуть знаходитися всі заклади освіти, крім дитячих садків;
    • закриють театри, кінотеатри:
    • заборонять роботу фітнес-клубів, спортзалів, магазинів непродовольчих товарів, ТРЦ (крім торгівлі продуктами харчування, ліками, товарами особистої гігієни та побутової хімії);
    • буде заборона на розважальні, рекламні та культурно-масові заходи.

    При цьому продовжать роботу:

    • громадський транспорт працюватиме за правилами «помаранчевої» зони карантину;
    • продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі також не стануть закривати.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Також стало відомо, як працюватимуть ресторани і кафе у новорічну ніч

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Читайте також: В Україні запровадять посилений карантин: дати та основні обмеження


    Теги: Кабмін громадський транспорт свята українці канікули карантин транспорт уряд харчування
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