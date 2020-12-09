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    Студентів-медиків та інтернів, які борються з Covid-19, застрахували. Що це значить

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    Студентів-медиків та інтернів, які борються з Covid-19, застрахували. Що це значить
    Фото: istockphoto

    Розмір виплати залежатиме від групи інвалідності та ступеню втрати непрацездатності

    Кабінет міністрів надав можливість студентам-медикам старших курсів та інтернам, яких залучають до боротьби з Covid-19, отримати страхові виплати. Відповідне розпорядження уряд ухвалив під час засідання 9 грудня.

    Згідно з проєктом постанови, студенти-медики та інтерни, які залучені державними й комунальними закладами охорони здоров'я до боротьби з коронавірусом, матимуть право на страхову виплату в разі встановлення їм групи інвалідності внаслідок захворювання на Covid-19.

    Згідно з пояснювальною запискою, розмір виплати залежатиме від групи інвалідності та ступеню втрати непрацездатності та не може бути менше ніж 300-кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто від 225 тисяч гривень. У разі їхньої смерті від коронавірусу, члени родин матимуть право на страхову виплату у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, тож розмір виплат сягатиме 1 641 750 гривень. Нині прожитковий мінімум складає 2 189 гривень.

    «Крім того, проєктом передбачено уточнити документ, який має подати медичний працівник до органу Фонду соцстрахування для отримання страхової виплати, та який підтверджує встановлення йому групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності», – йдеться в записці.

    Виплати здійснюватимуть у межах видатків, передбачених програмою «Фінансова допомога Фонду соцстрахування», яка виділена із фонду боротьби з Covid-19 для страхових виплат медпрацівникам та членам їх родин.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Теги: соцвиплати Україна уряд час коронавірус
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