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Шольц подзвонив Путіну: подробиці розмови

Надія Клочко
glavcom.ua
Шольц подзвонив Путіну: подробиці розмови
Розмова Олафа Шольца та Володимира Путіна тривала півтори години
фото з відкритих джерел

Лідери Німеччини та Росії домовилися продовжувати контакти

Сьогодні,13 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом держави-агресорки Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

У повідомленні наголошується, що розмова з Путіним відбулася після телефонного дзвінка німецького канцлера до президента України Володимира Зеленським минулого тижня, 7 вересня. Також зазначається, що 90-хвилинна розмова з російським президентом була присвячена війні Росії проти України та її наслідкам.

«Враховуючи серйозність військової ситуації та наслідки війни в Україні, канцлер закликала президента Росії якнайшвидше знайти дипломатичне рішення на основі припинення вогню, повного виведення російських військ і поваги територіальної цілісності та суверенітету України. Федеральний канцлер наголосив, що будь-які подальші кроки Росії з анексії не залишаться без відповіді та не будуть визнані за жодних обставин», – зазначається у пресрелізі.

Шольц також закликав Путіна поводитися з полоненими відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і забезпечити безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Стосовно ситуації на Запорізькій АЕС канцлер Німеччини наголосив на необхідності забезпечення безпеки електростанції. У цьому контексті Шольц закликав уникати будь-яких кроків ескалації та негайно впровадити заходи, рекомендовані у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Також повідомляється, що Шольц та Путін обговорили і світову продовольчу ситуацію, яка особливо напружена внаслідок російсько-української війни. Канцлер Німеччини підкреслила важливу роль зернової угоди під егідою ООН і закликала президента Росії не дискредитувати угоду і продовжувати її повну реалізацію.

«Канцлер і президент Росії домовилися продовжувати контакт», – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою на сайті Кремля наразі немає повідомлення про розмову між Путіним та Шольцом. 

Нагадаємо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили «широкий перелік тем». Під час переговорів сторони обмінялися думками щодо військової, гуманітарної й економічної ситуації в Україні, а також порушили питання подальшої конкретної підтримки, у тому ж числі й у відновленні. 

Також раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив запит України щодо постачання важкого озброєння. Йдеться, зокрема, про передачу танків Leopard 2. 

Читайте також: За Україною майбутнє. Авторська стаття Тімоті Снайдера
Теги: війна росія Німеччина путін Олаф Шольц

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