Півтори години по телефону з Путіним. Шольц поділився враженнями

Канцлер Німеччини заявив, що Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні

Шольц вважає, що Росія має піти з України

Канцлер Олаф Шольц заявив, що, на його думку, російський президент Володимир Путін не змінив своєї позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідну заяву він зробив у Берліні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, передає «Інтерфакс».

«І я не побачив, щоб з'явилися нові позиції, але все ж таки розмова одна з одною важлива», – заявив Шольц.

Канцлер зазначив, «що Росія має піти з України, має вивести війська з України, щоб миру в регіоні було надано шанс, і з кожним днем стає все ясніше, що це єдина перспектива і про це ми повинні говорити».

Нагадаємо, 13 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом держави-агресорки Росії Володимиром Путіним.

Зазначається, що 90-хвилинна розмова з російським президентом була присвячена війні Росії проти України та її наслідкам. Шольц закликав Путіна поводитися з полоненими відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і забезпечити безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також Шольц та Путін обговорили і світову продовольчу ситуацію, яка особливо напружена внаслідок російсько-української війни та ситуацію на Запорізькій АЕС.

Додамо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили «широкий перелік тем». Під час переговорів сторони обмінялися думками щодо військової, гуманітарної й економічної ситуації в Україні, а також порушили питання подальшої конкретної підтримки, у тому ж числі й у відновленні.