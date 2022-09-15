Головна Світ Політика
search button user button menu button

Півтори години по телефону з Путіним. Шольц поділився враженнями

Альона Боженко
glavcom.ua
Півтори години по телефону з Путіним. Шольц поділився враженнями
Канцлер Німеччини заявив, що Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні
фото: Reuters

Шольц вважає, що Росія має піти з України

Канцлер Олаф Шольц заявив, що, на його думку, російський президент Володимир Путін не змінив своєї позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідну заяву він зробив у Берліні на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, передає «Інтерфакс».

«І я не побачив, щоб з'явилися нові позиції, але все ж таки розмова одна з одною важлива», – заявив Шольц.

Канцлер зазначив, «що Росія має піти з України, має вивести війська з України, щоб миру в регіоні було надано шанс, і з кожним днем стає все ясніше, що це єдина перспектива і про це ми повинні говорити».

Нагадаємо, 13 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом держави-агресорки Росії Володимиром Путіним.

Зазначається, що 90-хвилинна розмова з російським президентом була присвячена війні Росії проти України та її наслідкам. Шольц  закликав Путіна поводитися з полоненими відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і забезпечити безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також Шольц та Путін обговорили і світову продовольчу ситуацію, яка особливо напружена внаслідок російсько-української війни та ситуацію на Запорізькій АЕС.

Додамо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили «широкий перелік тем». Під час переговорів сторони обмінялися думками щодо військової, гуманітарної й економічної ситуації в Україні, а також порушили питання подальшої конкретної підтримки, у тому ж числі й у відновленні. 

Теги: Олаф Шольц путін росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропонувалося, щоб Leopard 2 постачалися напряму  
Шольц відхилив запит про танки для України – Welt
6 вересня, 14:33
Мельник розкритикував Шольца
Зброя, що прискорить перемогу. Посол Мельник дав жорстку оцінку Шольцу
11 вересня, 13:47
Політики обговорили «широкий список тем»  
Зеленський поговорив із Шольцем: деталі розмови
7 вересня, 18:31

Політика

Півтори години по телефону з Путіним. Шольц поділився враженнями
Півтори години по телефону з Путіним. Шольц поділився враженнями
Аналітики ISW оцінили роль власника «Вагнера» у російській «спецоперації»
Аналітики ISW оцінили роль власника «Вагнера» у російській «спецоперації»
Білий дім обговорює з Конгресом нові санкції проти Росії
Білий дім обговорює з Конгресом нові санкції проти Росії
Держдеп розповів, чому США не хочуть визнавати Росію спонсором тероризму
Держдеп розповів, чому США не хочуть визнавати Росію спонсором тероризму
Посольство США у Росії вперше може очолити жінка, – CNN
Посольство США у Росії вперше може очолити жінка, – CNN
Путін вже програв. Західні експерти оцінили всі сценарії, які залишилися у Кремля
Путін вже програв. Західні експерти оцінили всі сценарії, які залишилися у Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора
179K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
170K
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
87K
Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
80K
ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 
73K
Під час промови Зеленського в Ізюмі прогримів вибух: реакція президента безцінна (відео)

Новини

Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту