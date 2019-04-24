Суд продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову



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Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня

Запобіжний захід (тримання під вартою) Єфремову продовжили ще на 2 місяці

Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Старобільським районним судом Луганської області продовжено запобіжний захід (тримання під вартою) обвинуваченому Олександру Єфремову ще на 2 місяці до 22 червня включно», - написала Сарган.

Як повідомлялося, кримінальне провадження щодо Олександра Єфремова розглядається у Старобільському районному суді Луганської області, до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

У справі №426/4/17 відносно Єфремова Старобільський райсуд вже допитав як свідків колишнього заступника голови СБУ, екс-голову Луганської облдержадміністрації та лідера Радикальної партії, народного депутата Олега Ляшка.

Влітку 2018 року суд дозволив заочне розслідування щодо спільників Єфремова.