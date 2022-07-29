ЗМІ дізналися, кого Кремль хотів поставити на чолі України

Росія хотіла поставити на чолі маріонеткового уряду України колишнього народного депутата Олега Царьова

Росія після повномасштабного вторгнення до України планувала змінити владу. Маріонетковий уряд Кремля у Києві повинен був очолити зрадник Олег Царьов. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, які були знайомі з планами Кремля.

Ці джерела повідомили, що в Кремлі після окупації України планували встановити свій маріонетковий тимчасовий уряд. Його повинен був очолити ексдепутат-зрадник Олег Царьов, який на початку війни навіть приїхав до Київської області.

«Ввечері 24 лютого, на початку вторгнення, Царьов повідомив своїм понад 200 тисячам підписників у Telegram, що він перетнув контрольовану Києвом територію: "Я в Україні. Київ буде звільнений від фашистів". Але Зеленський не капітулював. Будь-які очікування в Москві, що він втече з Києва або домовиться про угоду, яка вигідна Росії, незабаром розвіялися. У наступні тижні українські війська зупинили наступ російських військ на Київ», - повідомляє видання.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України Олегу Царьову. Його заочно засудили на 12 років тюрми.

15 квітня колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова у статусі обвинуваченого викликали до Шевченківського районного суду Києва.

25 березня Офіс генпрокурора повідомив про підозру Царьову.

Нагадаємо, колишній український нардеп Олег Царьов, що прибув до України з російськими військами, звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією».

Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей. Раніше екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов пропонував розділити Україну. Він заявив, що у 2014 році Росія захопила дуже мало української території.