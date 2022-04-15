Київський суд викликав ексрегіонала Царьова, який «гастролює» Україною

Справу екснардерпа слухає Шевченківський районний суд Києва з літа 2016 року і до цього часу не виніс вироку

Колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова у статусі обвинуваченого викликають до Шевченківського районного суду Києва. Копію повістки про виклик опубліковано на сайті офісу генпрокурора, передає «Главком».

Експолітика хочуть бачити у суді на 13:00 21 квітня у рамках кримінального провадження №761/11331/16-к. Саме у цій справі Царьов обвинувачується за ч. 3 ст. 109 («Публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації») і ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу («Публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни території та державного кордону України»).

За даними обвинувального акту, Царьов, як нардеп від Партії регіонів VII скликання пропагував ідею статусу російської мови як другої державної, вступ України до Митного Союзу, схвалював анексію РФ частини території України – Автономної Республіки Крим та вирішив у незаконний спосіб перешкодити реалізації планів української влади, спрямованих на інтеграцію України до Європейського союзу.

Зареєструвавшись кандидатом на пост президента України у березні 2014-го, Царьов брав участь у зборах проросійсько налаштованих громадян, які проходили у Донецькій і Луганській областях та спонукав їх учасників до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також публічні заклики до зміни меж території України шляхом визнання самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік» та легалізації цих дій шляхом організації проведення незаконних референдумів на території вказаних областей.

24 травня 2014 року Олег Царьов брав участь у зборах прибічників самопроголошеної «Донецької народної республіки», які відбулися на площі Леніна у Донецьку. Там кандидат у президенти вчинив публічні заклики до виходу із складу України її окремих регіонів.

Справу Царьова слухає Шевченківський районний суд Києва з літа 2016 року і до цього часу не виніс вироку. Обвинувачений на засідання не з’являється, ходить лише його захисниця.

Крім цього, у березні 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Олег Царьову у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, народний депутат IV-VII скликань Верховної Ради України неодноразово публікував у власному Telegram-каналі заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Ці заклики призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень і дій держави-агресора, її збройних формувань та до співпраці з ними.

У випадку доведення вини Царьову загрожує довічне ув’язнення.

Олег Царьов показався в Київській області тільки в березні 2022-го після початку війни. Як повідомив журналіст Денис Казанський, політик прибув разом із російською армією, прикриваючись необхідністю доставити «гуманітарний вантаж».