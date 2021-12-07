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    Думки вголос

    Екснардеп від Партії регіонів пропонує розділити Україну, щоб Росія отримала більше нашої землі

    Ті регіонали, що залишилися в Україні, думають так само, як й їхній однопартієць Царев - Екснардеп від Партії регіонів пропонує розділити Україну, щоб Росія отримала більше нашої землі
    Ті регіонали, що залишилися в Україні, думають так само, як й їхній однопартієць Царев
    Фото: Громадське

    Члени команди Януковича, які втекли з України, не соромляться і відкрито озвучують свої людоїдські фантазії

    Мовою оригіналу

    Новости антифашизма.

    Экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев заявил, что в 2014 году Россия захватила слишком мало украинской территории.

    И для справедливости Украину необходимо разделить так, чтобы РФ получила больше нашей земли.

    Сбежавшие из Украины члены команды Януковича не стесняются и открыто озвучивают свои людоедские фантазии.

    Те регионалы, что остались в Украине, так открыто не говорят. Но нет сомнения, что и они думают точно так же, как их однопартиец Царев.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Партія регіонів Олег Царьов
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    Екснардеп від Партії регіонів пропонує розділити Україну, щоб Росія отримала більше нашої землі