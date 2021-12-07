Екснардеп від Партії регіонів пропонує розділити Україну, щоб Росія отримала більше нашої землі

Ті регіонали, що залишилися в Україні, думають так само, як й їхній однопартієць Царев

Члени команди Януковича, які втекли з України, не соромляться і відкрито озвучують свої людоїдські фантазії

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Новости антифашизма.

Экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев заявил, что в 2014 году Россия захватила слишком мало украинской территории.

И для справедливости Украину необходимо разделить так, чтобы РФ получила больше нашей земли.

Сбежавшие из Украины члены команды Януковича не стесняются и открыто озвучивают свои людоедские фантазии.

Те регионалы, что остались в Украине, так открыто не говорят. Но нет сомнения, что и они думают точно так же, как их однопартиец Царев.

Джерело: блог Дениса Казанського

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