Екснардеп від Партії регіонів пропонує розділити Україну, щоб Росія отримала більше нашої землі
Члени команди Януковича, які втекли з України, не соромляться і відкрито озвучують свої людоїдські фантазії
Мовою оригіналу
Новости антифашизма.
Экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев заявил, что в 2014 году Россия захватила слишком мало украинской территории.
И для справедливости Украину необходимо разделить так, чтобы РФ получила больше нашей земли.
Сбежавшие из Украины члены команды Януковича не стесняются и открыто озвучивают свои людоедские фантазии.
Те регионалы, что остались в Украине, так открыто не говорят. Но нет сомнения, что и они думают точно так же, как их однопартиец Царев.
Джерело: блог Дениса Казанського