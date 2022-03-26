Офіс генпрокурора повідомив про підозру Царьову

Царьов запропонував голові Криворізької військової адміністрації Олександру Вілкулу здати український Кривий Ріг агресору з РФ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила колишньому народному депутату від Партії регіонів Олегу Царьову про підозру. Про це Венедіктова написала у Фейсбуці.

За її словами, Царьов працював народним депутатом «аж цілих три скликання. Що він робив як депутат і яку користь приніс, я не знаю».

Царьов «неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював. Для Царьова війна в Україні – саме те. Для нього українські людські життя нічого не варті», – наголосила Венедіктова.

Вона нагадала, що нещодавно Царьов запропонував голові Криворізької військової адміністрації Олександру Вілкулу здати український Кривий Ріг агресору з РФ, в результаті чого був «вимушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, який прямує за традиційним маршрутом. Нагадаю, що відправляти воєнних злочинців в захопливу подорож на кораблику вздовж російського фарватера вже не вважається образою».

Іншими словами, зазначила генпрокурор, «складно сказати, що саме не встиг зробити Царьов в інтересах злочинного режиму РФ проти громадян України і суверенітету нашої Батьківщини».

«Царьов О.А., віднині ви підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111–1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями», – повідомила Венедіктова.

За її словами, наслідки за подібні злочини, «безумовно, якщо компетентний суд погодиться з позицією прокурорів, суворі – довічне ув’язнення. Не можу взяти на себе сміливість передбачити вердикт суду, але сподіваюсь, рішення буде справедливим».

Нагадаємо, колишній український нардеп Олег Царьов, що прибув до України з російськими військами, звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією». Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей. Раніше екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов пропонував розділити Україну. Він заявив, що у 2014 році Росія захопила дуже мало української території.