Екснардепа Царьова засудили до 12 років тюрми

Політика взнали винним у публічних закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України Олегу Царьову. Його засудили на 12 років тюрми. Про це повідомляє «Судовий репортер».

«Царьов критикував події Майдану і називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної, а також пропагував ідею децентралізації влади аж до створення Федеративної республіки Новоросія, куди ввійдуть Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська і Дніпропетровська області», – йдеться в повідомленні.

Мова йде про висловлювання Царьова під час президентської виборчої кампанії у квітні-травні 2014 року. Зокрема, в ефірі «Громадського телебачення», «Росія 24» і російського «1 каналу».

Політика взнали винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України, тобто у публічних закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, а також у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації.

«У числі доказів – показання двох колишніх держохоронців, які супроводжували Царьова під час перевиборчої кампанії 2014 року, а також відеозаписи програм за участі політика та їх розшифровки і лінгвістичні експертизи», – пише видання.

Нагадаємо, 15 квітня колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова у статусі обвинуваченого викликали до Шевченківського районного суду Києва. 25 березня Офіс генпрокурора повідомив про підозру Царьову.

Нагадаємо, колишній український нардеп Олег Царьов, що прибув до України з російськими військами, звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією». Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей. Раніше екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов пропонував розділити Україну. Він заявив, що у 2014 році Росія захопила дуже мало української території.