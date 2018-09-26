Рева пояснив, за яких умов безробітні можуть розраховувати на субсидію



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Фото з відкритих джерел Міністр соціальної політики Андрій Рева

За словами міністра соцполітики, для «зимової» субсидії єдиний соціальний внесок має бути сплаченим за будь-які три місяці 1-2 кварталів 2018 року до моменту подачі документів в управління соцзахисту

Для призначення субсидії безробітному єдиний соціальний внесок (ЄСВ) потрібно сплатити за 3 місяці періоду, за які беруться доходи для розрахунку розміру субсидії. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева у відео, опублікованому на сайті Мінсоцполітики.

«Якщо ми говоримо про осінньо-зимовий період з 1 жовтня, то враховуються доходи з січня по червень включно. Якщо в цьому періоді громадянин не сплачував ЄСВ протягом трьох місяців, то він не має права на житлову субсидію. Якщо ж він сплатив ЄСВ за ці три місяці, то в нього виникає право на отримання житлової субсидії», - повідомив Рева, відповідаючи на запитання, чи потрібно безробітному сплачувати ЄСВ щомісяця після призначення субсидії.

Таким чином, наголошують у відомстві, для «зимової» субсидії єдиний соціальний внесок має бути сплаченим за будь-які три місяці 1-2 кварталів 2018 року до моменту подачі документів в управління соцзахисту.

У разі, якщо особу змушують підписати річний договір на сплату ЄСВ, у відомстві радять посилатися на ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», яка гарантує право на одноразову сплату ЄСВ.

Окрім того, якщо особа подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, орган доходів і зборів в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви зобов'язаний укласти договір про добровільну участь відповідно до типового договору.

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У Мінсоцполітики зазначають, що сплата ЄСВ відображається у базі даних Пенсійного фонду і цей період зараховується громадянам до страхового стажу.