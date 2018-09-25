Контррозвідка СБУ вивела з окупованої території «міністра ДНР»



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Фото: СБУ

Очоливши за пропозицією Захарченка «міністерство агропромислової політики і продовольства» терористів, зловмисник під кураторством російських спецслужб забезпечував формування штату та функціонування фейкового відомства

У результаті спецоперації контррозвідки Служби безпеки України з тимчасово окупованої території Донецької області виведено колишнього «міністра агропромислової політики і продовольства ДНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У вересні 2014 року чоловік приєднався до лав незаконних збройних формувань. Спочатку у складі так званого «Індустріального оплоту Донбасу» він займався постачанням в ОРДО добрив, паливно-мастильних матеріалів та інших товарів, закупівлею зерна та кінцевої продукції сільського господарства. Згодом, очоливши за пропозицією Захарченка «міністерство агропромислової політики і продовольства» терористів, зловмисник під кураторством російських спецслужб забезпечував формування штату та функціонування фейкового відомства.

Серед іншого він також «санкціонував» прибуття на окуповані території Донбасу вантажів так званого російського гумконвою. Через конфлікт із Захарченком на підґрунті перерозподілу награбованого «міністр» був звинувачений у зловживанні службовим становищем, розкраданні коштів в особливо великих розмірах і на деякий час був ув'язнений своїми ж поплічниками.

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Опинившись на підконтрольній Україні території, чоловік у межах відкритого кримінального провадження за ст. 258‑3 Кримінального кодексу України співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації, фактів безпосередньої причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, розкрадання державного майна, руйнування інфраструктури і народногосподарського комплексу регіону та інших злочинів російсько-терористичних військ проти основ національної та громадської безпеки.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що співробітники СБУ перехопили розмови ватажків «ДНР», у якій вони обговорюють зміни у владній вертикалі окупантів після ліквідації Олександра Захарченка та узгодження цих змін з Кремлем.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Нагадаємо, Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

У вбивстві Захарченка підозрювали одного з його охоронців.