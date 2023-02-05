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Резніков скликає пресконференцію. Оголосить про відставку?

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Резніков скликає пресконференцію. Оголосить про відставку?
Раніше Олексій Резніков не підтвердив і не спростував, чи планує він йти у відставку
фото з відкритих джерел

Про можливу відставку Резнікова повідомляють ЗМІ

У неділю, 5 лютого, у Києві відбудеться пресконференція міністра оборони України Олексія Резнікова. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Не виключено, що під час пресконференції Резніков оголосить про свою відставку. Принаймні про це повідомляють деякі ЗМІ.

Так, за інформацією УП, із наступного тижня міністр оборони Олексій Резніков залишить свою посаду, його місце може зайняти очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Повідомляється, що наразі команда президента роздумує, куди перевести Резнікова, адже «ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він повинен залишитися в команді».

Як варіант розглядається, що Резніков стане новим міністром юстиції. За даними УП, чинного міністра Дениса Малюську можуть відправити послом в одну із європейських країн.

Раніше Резніков заявив, що продовжить боротьбу за «перемогу України» на тлі інформації, що він може піти у відставку найближчими днями.

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Теги: Кирило Буданов Міноборони Олексій Резніков

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