Сили оборони потребують сотні тисяч БПЛА різних модифікацій – Резніков

За 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років

З метою закриття потреб і запитів української армії в умовах повномасштабного вторгнення російського агресора, Міністерство оборони України має за мету розвиток ринку дронів широкого спектру застосування.

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Про це очільник відомства Олексій Резніков розповів на зустріч з українськими розробниками та виробниками безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомляє сайт Міноборони.

За словами Резнікова, нині важливою є підтримка українського ринку БПЛА, зокрема, дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода.

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«Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо. Наразі потреби сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. Робота із закриття зазначених потреб триває. Зокрема, за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років», — зазначив він.

Міністр оборони вважає, що пріоритетом нині є незалежність воєнно-промислового комплексу. «Повторю, незалежність ВПК — це один із факторів обороноздатності країни. І наразі одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток і підтримка Українського ринку БПЛА», - додав Резніков.