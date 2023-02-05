Сили оборони потребують сотні тисяч БПЛА різних модифікацій – Резніков
За 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років
З метою закриття потреб і запитів української армії в умовах повномасштабного вторгнення російського агресора, Міністерство оборони України має за мету розвиток ринку дронів широкого спектру застосування.
Про це очільник відомства Олексій Резніков розповів на зустріч з українськими розробниками та виробниками безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомляє сайт Міноборони.
За словами Резнікова, нині важливою є підтримка українського ринку БПЛА, зокрема, дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода.
«Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо. Наразі потреби сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. Робота із закриття зазначених потреб триває. Зокрема, за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років», — зазначив він.
Міністр оборони вважає, що пріоритетом нині є незалежність воєнно-промислового комплексу. «Повторю, незалежність ВПК — це один із факторів обороноздатності країни. І наразі одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток і підтримка Українського ринку БПЛА», - додав Резніков.
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