Скандал із закупівлями Міноборони. Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику Резнікова

Шаповалов зможе вийти у разі внесення застави у 402,6 млн грн

Печерський районний суд Києва на два місяці відправив від варту звільненого заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Він зможе вийти у разі внесення застави у 402,6 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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«За клопотанням слідчого Бюро, Печерський районний суд м. Києва застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі 402 млн 600 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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1 лютого 2022 року працівники ДБР повідомили Шаповалову про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн. Всі договори укладалися за повною передплатою.

Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань. При цьому він ігнорував звернення Командування сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції.