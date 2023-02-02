Міністр Резніков прокоментував чутки про свою можливу відставку

У ЗМІ шириться інформація, що Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін’юст

Міністр оборони не підтвердив і не спростував, чи планує він йти у відставку

Голова оборонного відомства Олексій Резніков заявив, що продовжить боротьбу за «перемогу України» на тлі інформації, що він може піти у відставку найближчими днями. Про це він сказав Kyiv Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що міністр не підтвердив, що він планує піти у відставку, але і не спростував.

«Жоден чиновник на державній службі не повинен вважати, що він на посаді на все життя. Головне – реалізувати своє покликання... Моє головне завдання на даний момент – максимум сучасної зброї для України для перемоги. Мені є що розповісти онукам», – сказав урядовець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Резніков зазначив, що у його «списку бажань до Санти» ще є літаки.

«Я вірю в перемогу України. І я зроблю для цього все. Незалежно від статусу чи посади», – додав він.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Вчора Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

1 лютого у ЗМІ ширилась інформація, що Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін’юст.