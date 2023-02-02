Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення
Міністр оборони закликав до нової військової допомоги з боку НАТО
Російські загарбницькі війська можуть розпочати масштабний наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю BFMTV.
Міністр закликав до нової військової допомоги з боку НАТО.
«Ми не можемо втрачати ініціативу. Зважаючи на те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога», – сказав Резніков.
Він повідомив про «500 тисяч російських солдатів», мобілізованих Кремлем. «Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше», – пояснив міністр оборони.
На думку Резнікова, збройні сили РФ «можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь».
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.
Путін вигадав нове «пріоритетне завдання» війни Росії проти України – хоче уникнути обстрілів російської території.
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