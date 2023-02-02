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Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення
Олексій Резніков зазначив, що Україна не втрачає ініціативу на полі бою
фото з відкритих джерел

Міністр оборони закликав до нової військової допомоги з боку НАТО

Російські загарбницькі війська можуть розпочати масштабний наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю BFMTV.

Міністр закликав до нової військової допомоги з боку НАТО.

«Ми не можемо втрачати ініціативу. Зважаючи на те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога», – сказав Резніков.

Він повідомив про «500 тисяч російських солдатів», мобілізованих Кремлем. «Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше», – пояснив міністр оборони.

На думку Резнікова, збройні сили РФ «можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь».

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Путін вигадав нове «пріоритетне завдання» війни Росії проти України – хоче уникнути обстрілів російської території.

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Теги: війна росія окупанти Олексій Резніков

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