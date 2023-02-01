Головна Країна Політика
search button user button menu button

Спроба дискредитувати Резнікова: посадовець Міноборони відреагував на скандал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Спроба дискредитувати Резнікова: посадовець Міноборони відреагував на скандал
Олександр Лієв виконує обов’язки керівника департаменту Міноборони, який займається військово-технічною політикою, розвитком озброєння та військової техніки
фото з відкритих джерел

«Усі ці матеріали з «фактами», які розміщувались на ресурсах з репутацією «зливних бачків», багато разів спростовувалися»

Тимчасовий виконувач обов’язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв прокоментував звинувачення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна через нібито зв'язки із країною-агресоркою. На скандал Лієв відреагував у своєму Facebook-акаунті.

Лієв вважає, що публікація Шабуніна – це передрук декількох попередніх інформаційних кампаній, мотивація яких корислива і зрозуміла.

«Цілий день телефонують друзі та знайомі, скидають публікації в ЗМІ і радять терміново відреагувати. Мав інші пріоритети, адже за сьогодні завіз десятки машин боєприпасів, декілька десятків БпЛА та стрілецького озброєння. Власне, як і вчора, і як кожен день з початку війни. Разом із тим, згоден, що відповідати на публічні звинувачення, як і на будь-які інші, треба обов’язково. Саме таким суспільством ми є», – написав Лієв.

Він зауважив, що Шабунін не звертався до нього за коментарями та будь-якими запитами, до того ж вони не знайомі. Опубліковані матеріали багато років «гуляють» сайтами, там немає авторських підписів і вони носять очевидний замовний характер.

«За вісім років всі ці матеріали з «фактами», які розміщувались, як правило, на ресурсах з репутацією «зливних бачків», багато разів ставали предметом перевірки та спростовувалися», – написав Лієв.

Як повідомив посадовець, він успішно пройшов спецперевірки щодо допуску до державної таємниці: письмово описав кожен з епізодів і попросив міністра оборони призначити перевірку на поліграфі. Глава Міноборони звернувся до СБУ і Лієва запросили на психологічну експертизу. Його запитували про держтаємницю, зв’язки з різними іноземними громадянами та спецслужбами і корупційні ризики. 

«Сфабрикований «вкид» відриває мене від роботи, ускладнює стосунки з контрагентами-постачальниками, дискредитує мене в очах офіцерів моєї команди, але направлений він не проти мене, очевидно, це спроба дискредитувати міністра оборони. Хто за цим стоїть і для чого це робить, я не знаю. Впевнений, що цим питанням займаються більш компетентні люди», – наголосив Лієв.

Крім того, він зазначив чимало своїх здобутків та заявив, що готовий пройти перевірку на поліграфі та довести свої слова.

Зауважимо, за кілька днів до нелегітимного «референдуму» в Криму навесні 2014 року Лієв, на той момент міністр курортів і туризму на півострові, закликав «почути Крим», а восени 2013 року хизувався орденом від Російського імператорського дому (нащадків Романових, що нині живуть в еміграції).

Нагадаємо, Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією.

Як повідомлялося, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Читайте також: «Продовольчий» скандал у армії. Міністр оборони розібрав усі звинувачення по пунктах
Теги: Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США надали Україні безліч зброї
П'ять рекордів постачання зброї до України для розгрому Росії
23 сiчня, 13:25
Пригожин пішов війною на міністерство оборони РФ
Як Пригожин та міноборони Росії ділили Соледар та осоромилися на весь світ
11 сiчня, 21:14
Головні новини ночі 5 січня
Головне за ніч: вибухи у Криму та подальші плани Росії у війні проти України
5 сiчня, 07:00
Резніков заявив, що Україна уважно слідкує за ситуаціяєю на білоруському кордоні
«Ми готові». Резніков прокоментував можливий наступ з боку Білорусі
5 сiчня, 23:13
До листопада 2022 року Росія задіяла майже всі сили ВДВ як війська для утримання лінії фронту в районі Херсона
Британська розвідка повідомила, кого Росія кинула у бій за Соледар та Кремінну
12 сiчня, 08:53
За даними центру «Досьє», з 2016 року Єлізаров значиться у «Вагнері» із позивним «Лотос»
Журналісти ідентифікували командира «Вагнера» у Соледарі: деталі
17 сiчня, 08:33
Міноборони закупило харчів на 13 мільйонів гривень за завищеними цінами
Міноборони купувало харчі для військових за цінами, втричі вищими від роздрібних – ЗМІ
21 сiчня, 14:42
У Київ прибули аудитори США, щоб проконтролювати використання допомоги
У Київ прибули аудитори США для перевірки використання військової допомоги
27 сiчня, 00:45
Уже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти
ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників: деталі
27 сiчня, 17:14

Політика

Спроба дискредитувати Резнікова: посадовець Міноборони відреагував на скандал
Спроба дискредитувати Резнікова: посадовець Міноборони відреагував на скандал
Експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard
Експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard
Соратниці Порошенка присоромили спікера Стефанчука
Соратниці Порошенка присоромили спікера Стефанчука
Росія готується до максимальної ескалації. Данілов назвав терміни
Росія готується до максимальної ескалації. Данілов назвав терміни
Євроінтеграційний тиждень, кадрове затишшя та олімпійський бойкот: звернення Зеленського (відео)
Євроінтеграційний тиждень, кадрове затишшя та олімпійський бойкот: звернення Зеленського (відео)
Міноборони забезпечить громадський контроль над закупівлями харчування – Резніков 
Міноборони забезпечить громадський контроль над закупівлями харчування – Резніков 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
40K
Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні
16K
Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією
15K
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9253
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ

Новини

До Києва прибула віце-президентка Бундестагу (фото)
Сьогодні, 10:57
Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою: польські ЗМІ розкрили деталі
Сьогодні, 10:50
Правоохоронці проводять обшук в олігарха Коломойського
Сьогодні, 10:33
В Україні можливе створення кіберкомандування ЗСУ – офіцер Генштабу
Сьогодні, 10:33
Херсонщина під російським терором, на Донеччині четверо загиблих: ситуація в регіонах 1 лютого
Сьогодні, 10:24
СБУ викрила факти співпраці президента «Мотор Січ» з терористами «ДНР» (фото)
Сьогодні, 10:06

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту