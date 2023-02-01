Спроба дискредитувати Резнікова: посадовець Міноборони відреагував на скандал

«Усі ці матеріали з «фактами», які розміщувались на ресурсах з репутацією «зливних бачків», багато разів спростовувалися»

Тимчасовий виконувач обов’язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв прокоментував звинувачення голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна через нібито зв'язки із країною-агресоркою. На скандал Лієв відреагував у своєму Facebook-акаунті.

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Лієв вважає, що публікація Шабуніна – це передрук декількох попередніх інформаційних кампаній, мотивація яких корислива і зрозуміла.

«Цілий день телефонують друзі та знайомі, скидають публікації в ЗМІ і радять терміново відреагувати. Мав інші пріоритети, адже за сьогодні завіз десятки машин боєприпасів, декілька десятків БпЛА та стрілецького озброєння. Власне, як і вчора, і як кожен день з початку війни. Разом із тим, згоден, що відповідати на публічні звинувачення, як і на будь-які інші, треба обов’язково. Саме таким суспільством ми є», – написав Лієв.

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Він зауважив, що Шабунін не звертався до нього за коментарями та будь-якими запитами, до того ж вони не знайомі. Опубліковані матеріали багато років «гуляють» сайтами, там немає авторських підписів і вони носять очевидний замовний характер.

«За вісім років всі ці матеріали з «фактами», які розміщувались, як правило, на ресурсах з репутацією «зливних бачків», багато разів ставали предметом перевірки та спростовувалися», – написав Лієв.

Як повідомив посадовець, він успішно пройшов спецперевірки щодо допуску до державної таємниці: письмово описав кожен з епізодів і попросив міністра оборони призначити перевірку на поліграфі. Глава Міноборони звернувся до СБУ і Лієва запросили на психологічну експертизу. Його запитували про держтаємницю, зв’язки з різними іноземними громадянами та спецслужбами і корупційні ризики.

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«Сфабрикований «вкид» відриває мене від роботи, ускладнює стосунки з контрагентами-постачальниками, дискредитує мене в очах офіцерів моєї команди, але направлений він не проти мене, очевидно, це спроба дискредитувати міністра оборони. Хто за цим стоїть і для чого це робить, я не знаю. Впевнений, що цим питанням займаються більш компетентні люди», – наголосив Лієв.

Крім того, він зазначив чимало своїх здобутків та заявив, що готовий пройти перевірку на поліграфі та довести свої слова.

Зауважимо, за кілька днів до нелегітимного «референдуму» в Криму навесні 2014 року Лієв, на той момент міністр курортів і туризму на півострові, закликав «почути Крим», а восени 2013 року хизувався орденом від Російського імператорського дому (нащадків Романових, що нині живуть в еміграції).

Нагадаємо, Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією.

Як повідомлялося, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.