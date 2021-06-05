РФ може влаштувати теракти в Україні, щоб виправдати запуск «Північного потоку – 2», – Аваков

Аваков не виключає спроб терактів на українській ділянці газопроводу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключає, що після запуску газопроводу «Північний потік – 2» Росія може влаштувати провокації і теракти в Україні, щоб виправдати відмову від транзиту газу через нашу країну. Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам на базі навчального центру Національної академії Нацгвардії (Харківська область), де відбулись тактико-спеціальні навчання.

«Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив, що «Північний потік – 2» добудований, перша нитка. Газ все ще транспортується в Європу нашим газопроводом, і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім Путін, швидше за все, захоче газ пустити в обхід України», – зазначив очільник МВС.

У зв’язку з цим Аваков не виключає спроб терактів на українській ділянці газопроводу.

«Тому ми очікуємо, що будуть провокації і спроби терактів на нашій ділянці газопроводу. І скажуть: «Ну дивіться, бачите, що ми хочемо, але ось, тому пускаємо (газ, – ред.) через «Північний потік – 2». І такої інформації розвідувальних органів у нас достатньо», – наголосив він.

За словами міністра, Україна розглядає різні сценарії і посилює реагування на об’єктах критичної інфраструктури.

«Тому ми переглядаємо різні сценарії і посилюємо реагування, в тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури, газової інфраструктури, дамб і т.д», – додав він.

Коментуючи сьогоднішні навчання, Аваков заявив, що підпорядковані МВС підрозділи «стали значно сильнішими порівняно з 2014 – 2015 роками».

«Нам потрібно бути готовими. Тому що ми не чекаємо, що хтось за нас домовиться про мир з агресором. Ми не чекаємо, що в нас буде легка ситуація. Ми будемо відповідати агресору та на загрози, які є, зокрема і на такі, яка була навесні, яка від нас далеко не пішла, нашою готовністю. Вона повинна бути повною», – заявив він.