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    РФ може влаштувати теракти в Україні, щоб виправдати запуск «Північного потоку – 2», – Аваков

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    Арсен Аваков заявив, що Путін, швидше за все, захоче газ пустити в обхід України - РФ може влаштувати теракти в Україні, щоб виправдати запуск «Північного потоку – 2», – Аваков
    Арсен Аваков заявив, що Путін, швидше за все, захоче газ пустити в обхід України
    Фото: МВС

    Аваков не виключає спроб терактів на українській ділянці газопроводу

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключає, що після запуску газопроводу «Північний потік – 2» Росія може влаштувати провокації і теракти в Україні, щоб виправдати відмову від транзиту газу через нашу країну. Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам на базі навчального центру Національної академії Нацгвардії (Харківська область), де відбулись тактико-спеціальні навчання.

    «Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив, що «Північний потік – 2» добудований, перша нитка. Газ все ще транспортується в Європу нашим газопроводом, і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім Путін, швидше за все, захоче газ пустити в обхід України», – зазначив очільник МВС.

    У зв’язку з цим Аваков не виключає спроб терактів на українській ділянці газопроводу.

    «Тому ми очікуємо, що будуть провокації і спроби терактів на нашій ділянці газопроводу. І скажуть: «Ну дивіться, бачите, що ми хочемо, але ось, тому пускаємо (газ, – ред.) через «Північний потік – 2». І такої інформації розвідувальних органів у нас достатньо», – наголосив він.

    За словами міністра, Україна розглядає різні сценарії і посилює реагування на об’єктах критичної інфраструктури.

    «Тому ми переглядаємо різні сценарії і посилюємо реагування, в тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури, газової інфраструктури, дамб і т.д», – додав він.

    Коментуючи сьогоднішні навчання, Аваков заявив, що підпорядковані МВС підрозділи «стали значно сильнішими порівняно з 2014 – 2015 роками».

    «Нам потрібно бути готовими. Тому що ми не чекаємо, що хтось за нас домовиться про мир з агресором. Ми не чекаємо, що в нас буде легка ситуація. Ми будемо відповідати агресору та на загрози, які є, зокрема і на такі, яка була навесні, яка від нас далеко не пішла, нашою готовністю. Вона повинна бути повною», – заявив він.

    Теги: Росія МВС міністр Арсен Аваков Путін Україна Північний потік-2
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    РФ може влаштувати теракти в Україні, щоб виправдати запуск «Північного потоку – 2», – Аваков