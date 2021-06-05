В Єврокомісії не підтверджують слова Путіна про «Північний потік»
Труби газогону покладені на дно, але ще не зʼєднані
Єврокомісія може підтвердити слова російського президента Володимира Путіна щодо успішного завершення прокладання першої нитки газопроводу «Північний потік – 2». «У нас немає підтвердження цієї інформації», – заявили у пресслужбі комісії у відповідь на прохання прокоментувати відповідну заяву російського президента на ПМЕФ, повідомляє «Фінанс».
Як відомо, Путін в п'ятницю, 4 червня, повідомив, що перша з двох з двох ниток проєкту вже покладена по дну Балтійського моря, і «Газпром» готовий почати прокачування нею. Потужність однієї труби – 27,5 млрд кубометрів на рік; двох ниток – 55 млрд кубів.
У компанії-операторі проекту Nord Stream 2 AG повідомили, що труби укладені на дно, але ще не з'єднані. Крім того, щоб їх зʼєднати, треба ще провести пуско-налагоджувальні роботи.
«На другій нитці роботи з укладання трубопроводу тривають», заявили в компанії. За словами Путіна, укладання другої нитки буде завершено протягом одного-двох місяців. «Це чисто економічний, комерційний проект, – заявив російський лідер у п'ятницю. – Ті, хто думає або вважає, що це в обхід когось іншого – ця теза не відповідає дійсності. Тому що маршрут по дну Балтійського моря з Росії до Федеративної Республіки Німеччини за кількістю кілометрів коротший, ніж через європейські країни – Україна там, Словаччину, Австрію безпосередньо і так далі. Він коротший і дешевший».
Нагадаємо, будівництво газогону обійшлася в 10 млрд євро, з яких 5 млрд вклав «Газпром», а що залишилися 5 млрд – європейські компанії. Газопровід в цілому повторює трасу першого «Північного потоку», але починається не у Виборга, а у Усть-Луги (також в Ленінградській області). Він проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Загальна протяжність газопроводу – 1,23 тис. км.
Окрім того, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що РФ не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску трубопроводу «Північний потік-2». Більш того, контракт на транзит можуть продовжити.
Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що тільки США можуть не допустити завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Глава держави закликав адміністрацію президента США не давати «зброю» Росії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
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