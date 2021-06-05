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    Масштабні навчання рятувальників, поліції та Нацгвардії відбулися під Харковом

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    Сценарій навчань був заснований на реальних подіях - Масштабні навчання рятувальників, поліції та Нацгвардії відбулися під Харковом

    Сценарій навчань був заснований на реальних подіях

    Фото: Міністерство внутрішніх справ України

    В ході навчань відпрацьовувався напад на блокпост та витік хімікатів

    Спільні навчання Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій відбулися на Харківщині. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України на відомчій сторінці у Facebook.

    Під час навчань понад 500 військових НГУ та представників поліції відпрацювали затримання злочинців, які намагалися провезти через блок-пост зброю та вибухівку, напад на блок-пост, підпал та аварію з витоком хімічно небезпечної речовини.

    «Сценарій навчань заснований на реальних подіях. Ми показали, що усі підрозділи вміють працювати разом у складних умовах. Наша готовність повинна бути повною, як під час надзвичайних ситуацій, так і гібридної війни та виникненні військової складової. Ми будемо відповідати агресору і загрозам, які у нас є, нашою готовністю», – підкреслив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

    Нагадаємо,що на початку червня артилеристи окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка дислокується у Гайсині, провели чергові тактичні навчання з бойовою стрільбою на одному із полігонів в районі відведення ООС. Метою практичних тренувань було удосконалити знання та навички військовослужбовців.

    Тим часом в Угорщині розпочалася активна фаза багатонаціонального навчання «Сейбер Гардіан-2021». Україну на них представляють десантники з 95-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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    Теги: Національна поліція України МВС міністр Арсен Аваков ДСНС Нацгвардія Харківщина навчання
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    Масштабні навчання рятувальників, поліції та Нацгвардії відбулися під Харковом