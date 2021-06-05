Масштабні навчання рятувальників, поліції та Нацгвардії відбулися під Харковом

В ході навчань відпрацьовувався напад на блокпост та витік хімікатів

Спільні навчання Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій відбулися на Харківщині. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України на відомчій сторінці у Facebook.

Під час навчань понад 500 військових НГУ та представників поліції відпрацювали затримання злочинців, які намагалися провезти через блок-пост зброю та вибухівку, напад на блок-пост, підпал та аварію з витоком хімічно небезпечної речовини.

«Сценарій навчань заснований на реальних подіях. Ми показали, що усі підрозділи вміють працювати разом у складних умовах. Наша готовність повинна бути повною, як під час надзвичайних ситуацій, так і гібридної війни та виникненні військової складової. Ми будемо відповідати агресору і загрозам, які у нас є, нашою готовністю», – підкреслив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Нагадаємо,що на початку червня артилеристи окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка дислокується у Гайсині, провели чергові тактичні навчання з бойовою стрільбою на одному із полігонів в районі відведення ООС. Метою практичних тренувань було удосконалити знання та навички військовослужбовців.

Тим часом в Угорщині розпочалася активна фаза багатонаціонального навчання «Сейбер Гардіан-2021». Україну на них представляють десантники з 95-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.