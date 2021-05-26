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    Думки вголос

    Ситуація навколо «Північного потоку – 2» складна, якщо не критична

    • Олена Зеркаль

      Ексзаступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції

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    Ситуація навколо «Північного потоку – 2» складна, якщо не критична

    Дуже сподіваюсь, що нова команда дослухається до наших порад і продовжить ефективну боротьбу проти

    Трудова книжка сьогодні в мене в руках, період роботи в Нафтогазі завершено. Це був рік роботи з чудовою командою, яка працювала в міжнародних арбітражах проти Росії та забезпечувала спротив побудові «Північного потоку – 2».

    Зусилля команди дозволили стримувати добудову проекту весь цей час силою власних переконань та професійної роботи як у Вашингтоні, так і в європейських столицях. Санкції стали ключовим чинником збереження транзиту та 3-ох мільярдів доларів доходу від транзиту українською ГТС.

    Нам вдалося переконати Конгрес та Сенат у необхідності розширення санкцій та створити законодавчі передумови та можливості їхнього застосуванння до широкого кола компаній, які беруть участь у будівництві ПП2.

    Ситуація навколо газогону сьогодні складна, якщо не критична. Але я щиро вірю, що не все втрачено. Щоб добігти цю останню милю боротьби саме зараз необхідним є об'єднання зусиль політиків на чолі з Президентом та професійна і злагоджена робота дипломатичних команд та команд юристів. Всіх, кому небайдужа Україна, яка розвивається європейським шляхом.

    Дуже сподіваюсь, що нова команда дослухається до наших порад і продовжить ефективну боротьбу проти ПП2.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: санкції ГТС Північний потік-2
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    Ситуація навколо «Північного потоку – 2» складна, якщо не критична