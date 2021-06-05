Для чого Байден буде з Путіним зустрічатися

Пєсков заявив, що Путін не буде говорити про Білорусь під час зустрічі з Байденом. Мовляв, «важливими темами для обговорення будуть не треті країни, а двосторонні відносини Москви і Вашингтона»

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Хотя все прекрасно понимают, что двусторонние отношения находятся практически на самой низкой точке, и нет никаких предпосылок ожидать их улучшения. К слову, на днях Россия объявила о планах выйти из соглашения с США, облегчающего ограничения на перемещение иностранных дипломатов внутри двух стран (Меморандум от 1992 года об открытом пространстве предусматривал отказ от сохранения закрытых районов на территориях стран, куда дипломаты могли ездить без отдельного разрешения).



По большему счету, кроме соглашения о контроле вооружений (в том числе в контексте продления ядерного соглашения СНВ-3), пожалуй, больше нет тем, где стороны могут прийти к согласию. Или, может, Россия хочет поговорить о кибератаках, которых накануне саммита Байден-Путин становится все больше, и которые касаются уже не только кражи данных в обмен на выкуп, но и обездвиживания инфраструктуры разных отраслей?



В целом, судя по тону и действиям, Россия не готовится к саммиту с США, чтобы улучшить отношения с Западом. Задача – продемонстрировать свою позицию, и ожидать уступок от других. Ну и в пропагандистской плоскости акцентировать внимание на своей значимости.

Что касается США, то разные публичные заявления администрации Байдена говорят о стремлении и призыве к РФ вернуть международную политику в рамки права, которое и определяет «красные линии». И затем – дальнейшей коррекции политики в отношении РФ – в сторону усиления/смягчения санкций, а также поиска других форм реагирования. В этом смысле, позиция Байдена на встрече с Путиным станет маркером для стран ЕС, которые имеют очень разное отношение РФ – от восприятия России как угрозы до восприятия России как геополитической и коммерческой возможности. Что касается других стран, то деструктивное поведения РФ в других странах (в Украине, например) и есть одной из причин ухудшения отношений России с Западом. Предметом обсуждения как раз и станут действия России в других странах – потому что они являются продолжением внутренней политики РФ.

Джерело: Кореспондент.net

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