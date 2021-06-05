  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олеся Яхно
рус
    Думки вголос

    Для чого Байден буде з Путіним зустрічатися

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для чого Байден буде з Путіним зустрічатися

    Пєсков заявив, що Путін не буде говорити про Білорусь під час зустрічі з Байденом. Мовляв, «важливими темами для обговорення будуть не треті країни, а двосторонні відносини Москви і Вашингтона»

    Мовою оригіналу

    Хотя все прекрасно понимают, что двусторонние отношения находятся практически на самой низкой точке, и нет никаких предпосылок ожидать их улучшения. К слову, на днях Россия объявила о планах выйти из соглашения с США, облегчающего ограничения на перемещение иностранных дипломатов внутри двух стран (Меморандум от 1992 года об открытом пространстве предусматривал отказ от сохранения закрытых районов на территориях стран, куда дипломаты могли ездить без отдельного разрешения).

    По большему счету, кроме соглашения о контроле вооружений (в том числе в контексте продления ядерного соглашения СНВ-3), пожалуй, больше нет тем, где стороны могут прийти к согласию. Или, может, Россия хочет поговорить о кибератаках, которых накануне саммита Байден-Путин становится все больше, и которые касаются уже не только кражи данных в обмен на выкуп, но и обездвиживания инфраструктуры разных отраслей?

    Что касается других стран, то деструктивное поведения РФ в других странах (в Украине, например) и есть одной из причин ухудшения отношений России с Западом. Предметом обсуждения как раз и станут действия России в других странах – потому что они являются продолжением внутренней политики РФ.

    В целом, судя по тону и действиям, Россия не готовится к саммиту с США, чтобы улучшить отношения с Западом. Задача – продемонстрировать свою позицию, и ожидать уступок от других. Ну и в пропагандистской плоскости акцентировать внимание на своей значимости.

    Что касается США, то разные публичные заявления администрации Байдена говорят о стремлении и призыве к РФ вернуть международную политику в рамки права, которое и определяет «красные линии». И затем – дальнейшей коррекции политики в отношении РФ – в сторону усиления/смягчения санкций, а также поиска других форм реагирования. В этом смысле, позиция Байдена на встрече с Путиным станет маркером для стран ЕС, которые имеют очень разное отношение РФ – от восприятия России как угрозы до восприятия России как геополитической и коммерческой возможности.

    Джерело: Кореспондент.net

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія США Джозеф Байден Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анжеліка Рудницька
    Анжеліка Рудницька

    Мисткиня

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Для чого Байден буде з Путіним зустрічатися