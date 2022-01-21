Велика Британія назвала наслідки вторгення Росії в Україну

«Настав час для вільного світу виявити послідовність і принциповість»

Вторгнення російських військ в Україну призведе до тривалої кризи та значної кількості людських жертв. Про це заявила глава Міністерства закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс, передає російське видання ТАСС.

Політикиня нагадала росіянам про тривалу та виснажливу радянсько-афганську війну, а також військовий конфлікт у Чечні, де Росія зазнала суттєвих втрат.

Трасс також назвала РФ і Китай «глобальними агресорами», які, на її думку, останнім часом поводяться із таким рівнем зухвалості, якого Великобританія та її союзники «не бачили з часів холодної війни».

«Вони намагаються експортувати диктатуру як послуги по всьому світу», – зазначила міністерка, додавши, що з цієї причини режими «на зразок Білорусі, Північної Кореї та М'янми знаходять найближчих союзників у Москві та Пекіні».

Елізабет Трасс закликала країни Заходу більш тісно співпрацювати з такими партнерами як Австралія, Ізраїль, Індія, Японія, Індонезія, встановлюючи тісніші зв'язки з цими країнами.

«Настав час для вільного світу виявити послідовність і принциповість», – наголосила очільниця дипломатичного відомства Великої Британії.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що агресія проти Києва, плани якої заперечує РФ, перекреслить заклик до глави МЗС Росії Сергія Лаврова до спільної роботи над відновленням і вдосконаленням архітектури безпеки Європи.

Також повідомлялося, що Велика Британія почала постачати Україні протитанкові гранатомети.

Також нагадаємо, що раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок посприяти, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. З таким проханням він виступив напередодні її візиту до Києва та Москви.

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