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    Німеччина заперечила підготовку евакуації родин дипломатів з України

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    МЗС каже, не проводиться жодних подібних заходів - Німеччина заперечила підготовку евакуації родин дипломатів з України
    МЗС каже, не проводиться жодних подібних заходів
    фото з відкритих джерел

    Інформація не відповідає дійсності – Берлін

    Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на публікацію німецької газети Bild про нібито плани Берліна евакуювати родичів дипломатів з України. У міністерстві заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє німецьке агентство FAZ.

    Як заявили у німецькому міністерстві, станом на зараз «немає жодних заходів щодо скорочення співробітників посольства» в Києві або членів їхніх родин.

    «Ми дуже уважно стежимо за ситуацією з безпекою співробітників наших дипломатичних місій в Україні, а також у тісному контакті з нашими партнерами в ЄС та на міжнародному рівні», – наголосили в МЗС Німеччини.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини розпочало роботу над планом евакуації сімей дипломатів з України.

    Також у Державному департаменті США дали розпорядження почати евакуацію сімей своїх дипломатів з понеділка. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Fox News Лукас Томлінсон.

    Раніше у посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

    Раніше видання The New York Times опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

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    Теги: МЗС Німеччина Bild
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    Німеччина заперечила підготовку евакуації родин дипломатів з України