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Польський прем’єр: ми не будемо чекати Німеччину, щоб поставити Україні танки

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Польський прем’єр: ми не будемо чекати Німеччину, щоб поставити Україні танки
Моравецький: Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як Україна стікає кров’ю
фото PAP

Польща готова створити «меншу коаліцію» країн для поставок Leopards

«Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як Україна стікає кров’ю. Якщо ми не отримаємо згоди Німеччини щодо Leopards, ми створимо «меншу коаліцію» країн, готових пожертвувати частину своїх сучасних танків Україні, яка воює» Про це у твітері написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Морвавецький.

Нагадаєм, як повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, Україна все ж отримає німецькі танки Leopard, наразі лише дискутується публічне подання цього рішення. Щодо танків він зауважив, наразі про рішення їх передати ще не оголосили на загал, проте консенсус уже сформований.

Раніше представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі прокоментував небажання Німеччини надати Україні танки Leopard. Він заявив, що Берлін «проходить через свій власний процес» у цьому питанні.

Нагадаємо, більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

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Теги: Німеччина Польща танки тероризм росія війна

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