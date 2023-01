Польський прем’єр: ми не будемо чекати Німеччину, щоб поставити Україні танки

«Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як Україна стікає кров’ю. Якщо ми не отримаємо згоди Німеччини щодо Leopards, ми створимо «меншу коаліцію» країн, готових пожертвувати частину своїх сучасних танків Україні, яка воює» Про це у твітері написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Морвавецький.

We will not stand by idly and watch Ukraine bleed to death. If we don’t get German agreement on the Leopards, we will build a "smaller coalition" of countries ready to donate some of their modern tanks to a fighting Ukraine.



📰➡️ https://t.co/8GtNZtcyTi