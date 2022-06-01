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    Політика

    Робота секретаріату омбудсмена заблокована, – адвокат

    Офіс омбудсмена після звільнення Людмили Денісової виявився паралізованим - Робота секретаріату омбудсмена заблокована, – адвокат
    Офіс омбудсмена після звільнення Людмили Денісової виявився паралізованим
    фото: Facebook офісу омбудсмена

    Звільнення Денісової без призначення її наступника зупинило роботу офісу уповноваженого з прав людини

    Половинчасте рішення народних депутатів заблокувало роботу офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про це на Facebook написав адвокат, член Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів Дмитро Бузанов.

    За словами Бузанова, звільнення з посади омбудсмена Людмили Денісової без призначення її наступника паралізувало діяльність усієї правозахисної структури. «Тепер близько 400 працівників Секретаріату Уповноваженого не зможуть працювати на захист прав людей», – пояснив адвокат.

    Дмитро Бузанов наголосив, що кадрові зміни у правозахисній структурі треба було робити таким чином, щоб парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України не припинявся.

    «Самі собі стріляють в ногу, хоч один (з тих – ред.), хто натискав на ту зелену кнопку, замислився про наслідки, для чого з таким поспіхом це робили, щоб що?» – задав риторичне питання член Комітету захисту прав людини.

    Нагадаємо, що 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

    Учора ж, 31 травня, 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини.

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    Теги: права громадян Україна права людини омбудсмен новости
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    Робота секретаріату омбудсмена заблокована, – адвокат