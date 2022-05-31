Омбудсменка Денісова пояснила, чому її звільнення буде незаконним

Денісова заявила, що Офіс президента хоче прибрати її з посади

Денісова зазначила, що цей механізм порушує Конституцію, закони України та міжнародне право

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла журналістам, що у Офісі президента її хочуть звільнити її і назвала це звільнення незаконним.

«За моєю інформацією Офіс президента не влаштовує моя така активність як омбудсмена України, активна діяльність, направлена на збір та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Я вважаю, що такі дії влади є незаконні та такі, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмана», – додала вона.

Денісова нагадала, що омбудсмана України обирають депутати строком на 5 років. Вона сказала, що прийме будь-яке рішення депутатів, але нагадала про особливості звільнення посадовців в умовах воєнного стану.

Прийняття рішення планується відповідно до статті 12 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» зі змінами від 12.05.2022.

«Застосування вищезазначеного механізму для усунення мене з посади Уповноваженого буде порушенням Конституції України, законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини», норм міжнародного права. Статтею 55 Конституції України гарантоване право кожного звертатися до Уповноваженого за захистом своїх прав. Це право не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 64 Конституції України)», – пояснила Денісова.

За її словами, при застосуванні положень частини четвертої статті 12 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» буде порушена конституційна процедура, оскільки в Конституції України не передбачено існування інституту «висловлення недовіри».

Звільнення Уповноваженого з посади суперечитиме статтям 18, 55, 64, 85 та 101 Конституції України. Відповідно до статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та статті 4 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Уповноваженого.

Дострокове звільнення Уповноваженого є порушенням Паризьких принципів (додаток до резолюції 48/134 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993), Принципів захисту і зміцнення інституту омбудсмена від 18.03.2019, прийнятих Венеційською комісією на 118-й пленарній сесії, Рекомендаціях СМ/REC (2019)6 від 16.10.2019 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про розвиток інституту омбудсмена, Рекомендацій ПАРЄ стосовно Інституції омбудсмена (Рекомендація № 1615 (2003).

Згідно з цими актами омбудсмен звільняється з посади виключно у відповідності до вичерпного переліку чітких та розумних умов, встановлених законом, відсторонення від посади повинно бути можливим виключно на основі існуючих критеріїв «недієздатність» або «нездатність виконувати свої службові функції», «порушення» або «проступок», які повинні трактуватися вузько.

«Але це все нагадує певні тоталітарні кроки», – наголосила омбудсмен.

Згідно з інформацією низки Telegram-каналів, як кандидати на посаду Уповноваженого розглядаються нардепи Мар'яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко (усі — "Слуга народу").

Нагадаємо, що донька уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, психологиня Олександра Квітко втрапила у скандал через публікацію у мережі історій зі своєї практики, де йдеться про терапію з дорослими й дітьми, які постраждали внаслідок звірств російських окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі тощо.

Квітко запостила у Facebook малюнки хлопчика, за допомогою яких він спілкувався з оточуючим світом після того, як російські нелюди вчинили над ним наругу на очах у матері. Українці у соцмережах відреагували на публікацію цих картинок різко негативно, заявивши, що ці малюнки залишаться в інтернеті і будуть нагадувати хлопцю про пережиту травму.

Національна психологічна асоціація (НПА) засудила дії Квітко, наголосивши на необхідності дотримання етичних вимог при висвітленні таких подій та історій осіб, які зазнали травматичного досвіду.

«Люди, які пережили травматичні події, заслуговують на повагу, дотримання конфіденційності та захист від можливої ретравматизації. Їхні інтереси бути на першому місці й превалювати над соціальними, політичними чи медійними цілями», – зазначили представники НПА.