Безугла чи Тищенко? Хто може стати новим омбудсменом

Безуглу і Тищенка називають претендентами на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Депутати не стали призначати нового уповноваженого з прав людини після звільнення попереднього

Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з омбудсмена, але нового призначення на цю посаду не відбулося. Втім, ще до голосування у парламенті з’явилися перші кандидатури наступників Денісової.

Так правозахисниця, голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик написала на Facebook, що, за її інформацією, на посаду омбудсмена претендують три представника «Слуги народу» - Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.

У коментарях до посту редставниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря заявила, що на посаду омбудсмена влада розглядає інші кандидатури.

Втім, пізніше видання «РБК-Україна» поінформувало, що, за його інформацією, Безугла, Качура та Тищенко дійсно є претендентами на зайняття посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Крім того, четвертим претендентом, зазначило видання, є уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька. А реальна боротьба за посадунібито точитиметься між Вербицькою та Качурою.

Втім, стаття 5 закону України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наголошує, що цю посаду може зайняти громадянин України, якому на день обрання виповнилося 40 років. Тоді як Безуглій – 34 роки, а Качурі – взагалі лише 31.

Нагадаємо, учора, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

Сьогодні, 31 травня, 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини.