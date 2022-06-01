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  4. Денісова не передавала у прокуратуру матеріали щодо зґвалтувань – Венедіктова
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    Політика

    Денісова не передавала у прокуратуру матеріали щодо зґвалтувань – Венедіктова

    Ексомбудсман присилала в прокуратуру лише листи - Денісова не передавала у прокуратуру матеріали щодо зґвалтувань – Венедіктова
    Ексомбудсман присилала в прокуратуру лише листи
    фото: segodnya.ua

    Венедіктова: «Пані Денісова матеріали не передає. Вона звертається до нас з листами»

    Генпрокурор Ірина Венедіктова спростувала повідомлення ексомбудсманки Людмили Денісової про те, що вона ніби то передавала їй матеріали щодо зґвалтувань, про які інформувала в соціальних мережах. Натомість уповноважена надсилала листи. Про це Венедіктова повідомила в коментарі кореспонденту «Бабеля» в Гаазі.

    «Пані Денісова матеріали не передає. Вона звертається до нас з листами про такі-то і такі-то конвенції, будь ласка, вивчайте такі конвенції. Вона присилає нам листи, але не матеріали. Це різні речі. Ми, звичайно, беремо її інформацію до відома», – повідомила Венедіктова.

    Вона не змогла сказати, скільки саме проваджень щодо сексуального насильства нині зареєстровано, але уточнила, що ті злочини, які були скоєні в умовах війни, розглядаються як воєнні та не мають строків давності.

    Венедіктова також наголосила на складності розслідування таких злочинів в умовах війни. «Коли неможлива медична експертиза, ми можемо провести інші експертизи, які теж свідчать про злочин. Це можу бути психіатрична експертиза та показання свідків», – уточнила вона.

    Вона також зазначила, що при розслідуванні таких злочинів важливо, щоб жертва почувала себе захищеною і мала сили говорити про деталі злочину з правоохоронцями.

    Нагадаємо, учора, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

    Сьогодні, 31 травня, 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини.

    Правозахисниця Тетяна Печончик написала на Facebook, що, за її інформацією, на посаду омбудсмена претендують три представника «Слуги народу» – Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.

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    Теги: росія окупанти Генпрокурор війна розслідування Україна Людмила Денісова зґвалтування окупація Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Денісова не передавала у прокуратуру матеріали щодо зґвалтувань – Венедіктова