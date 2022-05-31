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    Політика

    Денісова оскаржить у суді своє звільнення

    Людмила Денісова зробила фото з колективом&nbsp; - Денісова оскаржить у суді своє звільнення
    Людмила Денісова зробила фото з колективом 
    фото Людмили Денісової

    Вже колишня омбудсменка наголосила, що її звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади. Про це вона повідомила у соцмережах.

    «Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді», – написала вона.

    Денісова зазначила, що 31 травня – останній день її перебування на посаді.

    Нагадаємо, учора, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

    Сьогодні, 31 травня, 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини.

    Правозахисниця Тетяна Печончик написала на Facebook, що, за її інформацією, на посаду омбудсмена претендують три представника «Слуги народу» – Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.

    Втім, стаття 5 закону України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наголошує, що цю посаду може зайняти громадянин України, якому на день обрання виповнилося 40 років. Тоді як Безуглій – 34 роки, а Качурі – взагалі лише 31.

    Теги: Верховна Рада Людмила Денісова права людини партія Слуга народу Микола Тищенко звільнення
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    Денісова оскаржить у суді своє звільнення