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Інспекція МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: що відомо на цей час

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Інспекція МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: що відомо на цей час
П’ятеро представників МАГАТЕ залишились на ЗАЕС до 3 вересня
фото ілюстративне

Рафаель Гроссі вже залишив Запорізьку АЕС

На Запорізькій атомній електростанції залишилися п'ятеро представників делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Вони розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції. Про це повідомляє Енергоатом.

«Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що п’ятеро представників, які залишились на АЕС, перебуватимуть на станції до 3 вересня.

Як відомо, делегація МАГАТЕ сьогодні прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Нагадаємо, що росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки. Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ Україна окупанти

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