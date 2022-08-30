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Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ Гроссі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з головою МАГАТЕ Гроссі (відео)
Президент закликає МАГАТЕ зробити максимум для того, щоб уникнути загроз світового масштабу
скрін з відео

Україна вимагає виходу окупантів із Запорізької АЕС 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Сторони обговорили питання переміщення та безпеку місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, яка тимчасово окупована російськими військами.

«В нас дуже великі вимоги щодо термінової демілітаризації станції. Виходу всіх, будь-яких військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення нашої станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повних перехід станції під контроль української держави», – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що хоче, щоб місія змогла попасти на станцію і зробити максимум для того, щоб уникнути загроз світового масштабу.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ Володимир Зеленський

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