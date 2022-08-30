«Росія не вміє домовлятися». Банкова попередила Казахстан про небезпеку

Подоляк: «Якщо ви маєте сусідські відносини з РФ – це призведе до конфлікту, ескалації та спроби Росії зайти на вашу територію»

Якщо не пригасити апетити Кремля вже зараз, то у майбутньому він, ймовірно, захоче захопити щонайменше північні території Казахстану. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю казахським ЗМІ.

«Очевидно, що тісні зв'язки з РФ, нерозмежування суверенітетів – інформаційного, прикордонного, економічного... Це однозначно, якщо ви маєте сусідські відносини з РФ, призведе до конфлікту, ескалації та спроби Росії зайти на вашу територію та захопити її. Це безперечно», – вважає він.

Подоляк пояснив свої слова тим, що «філософія російської державності передбачає лише захоплення – не добросусідство». «Вони не хочуть із вами займатися бізнесом, вони хочуть ваш бізнес рейдернути, захопити. Вони хочуть рейдернути політичну систему країни-сусіда, тому що вони не вміють домовлятися. Та країна, яка цього не розуміє, однозначно перебуватиме під ризиками вторгнення, як Україна», – застеріг казахстанців радник голови ОП.

Подоляк вважає, що після розвалу СРСР українська влада припустилася помилки, не зробивши «дійсно кордон», не ввівши тимчасово візові режими, не розмежувавши економічні відносини та не переорієнтувавши їх частково на інші ринки, а також залишивши тут російське інформаційно-пропагандистське поле – «плацдарм» для майбутнього вторгнення. «Ми надто залишилися в рамках близьких відносин…Якщо країна хоче бути суверенною, вона повинна мати всі ознаки суверенітету», – наголосив він.

Нагадаємо, уряд Казахстану вирішив призупинити експорт військової продукції до кінця серпня 2023 року.

Як повідомлялося, на сторінці заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва у «ВКонтакте» з'явився запис, в якому йдеться про «кінець парадів суверенітетів» колишніх країн СРСР і намір Росії повернути «втрачені» території. Казахстан був названий «штучною державою» та «колишньою російською територією». Згадувалося і переселення різних етнічних груп, що «можна класифікувати як геноцид росіян». «Ми не маємо наміру закривати на це очі. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде», – йшлося наприкінці посту.