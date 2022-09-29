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Росія обіцяє помсту «азовцям», яких врятували «завдяки» Медведчуку 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росія обіцяє помсту «азовцям», яких врятували «завдяки» Медведчуку 
Рашисти не припиняють маніпуляцій та пропаганди на тему бійців «Азову» 
фото з відкритих джерел

Держдума надумала, що їм треба повернути назад звільнених із полону захисників Маріуполя 

Держдума РФ оголосила, що вимагає «екстрадиції» звільнених з полону бійців полку «Азов», яких 21 вересня обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука. На пленарному засіданні спікер Держдуми В'ячеслав Володін зажадав «екстрадиції обміняних солдатів полку «Азов» з третіх країн». Про це пишуть російські пропанандистські ЗМІ.

На думку Володіна, українські захисники з полку «Азов» буцімто «мають відповісти за злочини», вигадані країною-терористкою. 

«Довелося обміняти на «азовців», отже, цей «азовець» має бути екстрадований уже з території іншої держави, щоб все одно відповів перед законом», – фантазує Володін.

Росія обіцяє помсту «азовцям», яких врятували «завдяки» Медведчуку  фото 1

Також Володін анонсував новий обмін полоненими. 

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

На даний час у російському полоні перебуває ще майже 800 «азовців». Серед них більш ніж 40 жінок.

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Теги: Азов обмін полоненими

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Політика

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