Росія обіцяє помсту «азовцям», яких врятували «завдяки» Медведчуку 

Рашисти не припиняють маніпуляцій та пропаганди на тему бійців «Азову»

Держдума надумала, що їм треба повернути назад звільнених із полону захисників Маріуполя

Держдума РФ оголосила, що вимагає «екстрадиції» звільнених з полону бійців полку «Азов», яких 21 вересня обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука. На пленарному засіданні спікер Держдуми В'ячеслав Володін зажадав «екстрадиції обміняних солдатів полку «Азов» з третіх країн». Про це пишуть російські пропанандистські ЗМІ.

На думку Володіна, українські захисники з полку «Азов» буцімто «мають відповісти за злочини», вигадані країною-терористкою.

«Довелося обміняти на «азовців», отже, цей «азовець» має бути екстрадований уже з території іншої держави, щоб все одно відповів перед законом», – фантазує Володін.

Також Володін анонсував новий обмін полоненими.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

На даний час у російському полоні перебуває ще майже 800 «азовців». Серед них більш ніж 40 жінок.