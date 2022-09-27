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Стало відомо, скільки ще «азовців» перебувають у російському полоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки ще «азовців» перебувають у російському полоні
У полоні залишилось багато людей похилого віку у яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання
СБУ

Рашисти тримають в полоні близько 40 українських жінок

У російському полоні перебуває ще майже 800 «азовців». Серед них більш ніж 40 жінок, серед них є вагітні. Про це повідомляє Патронатна служба «Азову».

«У полонених, які вийшли, ми побачили майже у 90% крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження, в такій стадії, що ми просто були шоковані. Поранення – застарілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, які потрібно оперувати. Присутні травми як перебиті сухожилля та втрата органів зору», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що полоненим не надають належну медичну допомогу. У полоні також залишилось багато людей похилого віку у яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання.

«Велику різницю у стані здоров'я полонених військових бачимо між першим обміном – три місяці тому, і другим – зараз. Місія ООН та Червоний хрест повинні мати доступ до наших полонених, але цього не відбувається, адже та сторона не підпускає їх», – зазначають в Патронатрій службі.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

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Теги: окупанти полон Україна війна росія Азов

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