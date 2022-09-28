Омбудсмен розповів жахливі подробиці про знущання з українських полонених у Росії

Дмитро Лубінець розповів про умови, в яких РФ утримує полонених українців

За словами омбудсмена, українські військові у полоні спали та бетоні та зазнавали постійних побоїв

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про знущання та нелюдські умови утримування українських військовополонених. Про це він сказав під час брифінгу.

Лубінець розповів, що наших захисників і захисниць били гумовими кийками, змушували спати на холодному бетоні та позбавили нормальних засобів для існування – туалетного паперу, мила, зубних щіток та пасти.

За словами омбудсмена спання на бетоні без матраців чи хоча б ковдр у російському полоні було «загальною практикою».

Лубінець зазначив, що місця, де утримували наших громадян, не були пристосовані для такої кількості полонених.

Уповноважений розповів, що до українських захисників застосовували звичну для російського полону «процедуру» – чоловіків та жінок «пропускали крізь стрій, де били гумовими кийками». Ба більше, били з такою силою, що ці кийки ламалися, після чого українців били вже дерев'яними палками.

Ще один спосіб знущання, про який розповів омбудсмен, – «вудочки вниз», коли людині потрібно стояти з опущеною вниз головою посеред плацу чи двору. Тих, хто порушував наказ, били.

Уповноважений розповів і про те, що українським полоненим давали вкрай мало їжі та води. А кілька днів тому голова патронатної служби «Азова» Олена Толкачова розповіла, що майже у всіх 215 людей, які повернулися з російського полону 21 вересня, крайній ступінь анорексії.

«Все починалося з процедури захоплення в полон. Зрозуміло, що якихось там юридичних моментів як визнання військовополоненим, статус комбатанта – не відбувалося», – сказав омбудсмен.

Зазначимо, як повідомила раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Росія утримує в полоні 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії.

До слова, сьогодні, 25 вересня, звільнена з російського полону захисниця Азовсталі, медик Мар'яна Мамонова народила дівчинку.