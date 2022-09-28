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Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх», – Буданов

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх», – Буданов
Україна продовжує домовлятися щодо обміну всіх полонених
фото із відкритих джерел

Триває робота над створенням карток військовополонених 

Україна продовжує переговори щодо обміну всіх полонених. Про це повідомив на зустрічі із сім'ями полонених керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає Координаційний штаб.

«Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці», – йдеться у повідомленні.

Буданов запевнив, що всіх, хто повертається з полону, держава забезпечує необхідним, в тому числі лікуванням і реабілітацією.

У Координаційному штабі кажуть, що триває робота над створенням карток військовополонених – особистих сторінок, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

На даний час у російському полоні перебуває ще майже 800 «азовців». Серед них більш ніж 40 жінок.

Теги: обмін полоненими держава робота переговори

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