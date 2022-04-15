Росія просить Бразилію про допомогу

РФ хоче зберегти членство в МВФ і Світовому банку

Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку в МВФ, Світовому банку і групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти руйнівним санкціям, введеним Заходом після вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов написав міністру економіки Паулу Гедесу лист з проханням про підтримку Бразилії в запобіганні політичних звинувачень і спроб дискримінації в міжнародних фінансових інститутах.

Відповідаючи на запитання про лист, Ерівалдо Гомес, секретар міністерства економіки Бразилії з міжнародних економічних питань, відповів, що Бразилія хотіла б, щоб Росія залишалася учасницею дискусій у багатосторонніх організаціях.

«З точки зору Бразилії підтримка відкритого діалогу має важливе значення, – сказав він. – Наші мости – це міжнародні організації, і ми вважаємо, що ці мости необхідно зберегти».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія просила допомоги у Північної Кореї. І отримала неочікувану відповідь – ЗМІ.