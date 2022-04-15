На Херсонщині відбувся обмін полонених рашистів на бійців ЗСУ

На півдні наші захисники знищили ворожу силу і техніку

14 квітня у районі селища Посад-Покровське на Херсонщині вдалося обміняти чотирьох полонених російських військових на п’ятьох наших захисників. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

За добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА.

При заходженні до населених пунктів на адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини армія мародерів не може втриматися від зухвалих пограбувань і аморальних вчинків. А після того вкривають селище артилерійським вогнем, видаючи це за атаку Збройних Сил України з метою дискредитації української влади.

На Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке знаходилось у контакті з ворогом і готувало підґрунтя для співпраці з окупантами. Злочинці проводили дестабілізаційну діяльність серед населення, намагалися проникнути до територіальної оборони і збирали дані про представників силових структур. Всі члени угруповання затримані.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника маневрує і переформовується, продовжуючи тримати в ізоляції порти України та, зберігаючи імовірність ракетних ударів на достатньо високому рівні.

Нагадаємо, учора Україна і Росія провели обмін полоненими: додому повертаються 30 наших громадян.

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