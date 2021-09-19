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    Росія шукає способи блокування обміну полоненими – представник ТКГ

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    Росія постійно зриває перемовини щодо обміну полоненими - Росія шукає способи блокування обміну полоненими – представник ТКГ
    Росія постійно зриває перемовини щодо обміну полоненими
    Фото з відкритих джерел

    Російська сторона намагається залучити до процесу обміну терористів

    Росія вигадала нову можливість блокування обміну утримуваними особами, залучаючи до перемовин у ТКГ засуджену в Україні за тероризм Маю Пирогову попри протести української делегації. Про це заявив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Але зараз вони вигадали нову можливість блокування обміну. Це те, що вони присилають Маю Пирогову на гуманітарну підгрупу. Ми не ведемо переговори з терористкою Маєю Пироговою, за її участі. Вони спеціально її присилають, для того, щоб заблокувати роботу підгрупи», – сказав він.

    За словами Гармаша, Росія не зацікавлена в обміні і постійно пропонує різні умови.

    «Спочатку вони хотіли, щоб ми процесуально очистили людей, яких вже віддали їм. Вони блокували наступні обміни, вимагаючи від нас процесуальної очистки», – пояснив він.

    Гармаш підкреслив, що Росія прекрасно розуміє, що це неможливо.

    Як повідомлялося, українська делегація у ТКГ неодноразово припиняла перемовини, протестуючи проти участі в засіданні засудженої за тероризм «експертки» Пирогової.

    Співробітниця так званого «Міністерства інформації ДНР» Мая Пирогова ще у 2018 році отримала заочно десять років в’язниці за «створення терористичної групи чи терористичної організації». У окупантів, за даними слідства, жінка відповідає за наповнення пропагандистських медіа.

    Також Сергій Гармаш не виключає загрози повномасшстабного вторгнення в Україну з боку Росії, проте переконаний, що наша держава спроможна дати гідну відсіч агресору.

    Раніше Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну утримуваними і розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки, заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

    Нагадаємо, після нетривалої перерви 25 серпня відновилася робота Тристоронньої контактної групи.

    Теги: Росія Донбас ДНР міністр тероризм обмін полоненими
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    Росія шукає способи блокування обміну полоненими – представник ТКГ