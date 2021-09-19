  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Україні відкрилися чотири дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку - В Україні відкрилися чотири дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ

    Дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку

    Фото з відкритих джерел

    Вибори депутатів Держдуми РФ VIII скликання відбуваються 17-19 вересня

    Посольство Росії в Україні повідомило про відкриття виборчих дільниць у Києві, Харкові, Одесі та Львові для голосування на виборах до Держдуми РФ. Про це повідомило посольство Росії в Україні.

    «У посольстві Росії у Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації», – йдеться у повідомленні посольства.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В Україні відкрилися чотири дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ
    В Україні відкрилися чотири дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ
    В Україні відкрилися чотири дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ
    Фото російського посольства

    Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.

    Нагадаємо, мешканців окупованого Донбасу паспортизували просто перед голосуванням до Держдуми, а за голосування на «виборах» до Держдуми мешканцям ОРДЛО окупанти дають «Снікерс».

    До слова, у Ялті на виборчу дільницю прийшов чоловік у костюмі коня.

    Як повідомлялося, ватажки бойовиків на Донбасі – Денис Пушилін і Леонід Пасічник – проголосували на виборах у Держдуму. У такий спосіб вони публічно підтвердили, що мають російське громадянство. Фактично це означає, що на захопленій території України тепер офіційно діє російська окупаційна адміністрація.

    Читайте також: Імпортувати з Росії технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як купувати у них газ, – Порошенко
    Теги: Росія окупанти вибори ОРДЛО посольство технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні відкрилися чотири дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ