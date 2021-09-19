В Україні відкрилися чотири дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ

Вибори депутатів Держдуми РФ VIII скликання відбуваються 17-19 вересня

Посольство Росії в Україні повідомило про відкриття виборчих дільниць у Києві, Харкові, Одесі та Львові для голосування на виборах до Держдуми РФ. Про це повідомило посольство Росії в Україні.

«У посольстві Росії у Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації», – йдеться у повідомленні посольства.

Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.

Нагадаємо, мешканців окупованого Донбасу паспортизували просто перед голосуванням до Держдуми, а за голосування на «виборах» до Держдуми мешканцям ОРДЛО окупанти дають «Снікерс».

До слова, у Ялті на виборчу дільницю прийшов чоловік у костюмі коня.

Як повідомлялося, ватажки бойовиків на Донбасі – Денис Пушилін і Леонід Пасічник – проголосували на виборах у Держдуму. У такий спосіб вони публічно підтвердили, що мають російське громадянство. Фактично це означає, що на захопленій території України тепер офіційно діє російська окупаційна адміністрація.