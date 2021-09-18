Чи є загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну – представник України у Тристоронній контактній групі

У Путіна може не залишитися іншого інструменту, крім військової операції, каже представник України в ТКГ

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш не виключає загрози повномасшстабного вторгнення в Україну з боку Росії, проте переконаний, що наша держава спроможна дати гідну відсіч агресору. Про це Гармаш заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Якщо брати загальний тренд, то ось те загострення на Донбасі чому відбувається? Тому що вони бачать, що дипломатично і політично вони не можуть нічого досягнути. Їм залишається єдиний інструмент тиску на Україну – це воєнний. Це на Донбасі», – сказав Гармаш.

При цьому він висловив думку, що в глобальному вимірі «Путін все ж таки дуже багато втрачає зараз». Серйозною проблемою для нього, вважає Гармаш, може стати і інтеграція Білорусі, і суд щодо МН17, який може ухвалити рішення, несприятливі для російської верхівки.

«Тобто загальний тренд такий, що Путін постійно змушений доводити, що він – сильна фігура, що він, скажемо, «помітив» цю територію і він тут господар. І, зрештою, чим далі ми від Росії, тим більше у нього буде бажання все-таки притягнути нас до себе і змусити нас підкорятися, потрапити під вплив Росії. Я думаю, що, зрештою, у нього не залишиться іншого інструменту, як якась військова операція», – сказав представник української делегації у ТКГ.

При цьому Гармаш висловив переконання, що сьогодні «час втрачено для того, щоб нас поставити на коліна саме воєнним шляхом».

На запитання, як Україні дати відсіч Путіну, якщо військова операція таки відбудеться, політик відповів: «Ми ж готуємо свої ЗСУ. Ми готуємо навіть законодавство під територіальну оборону. Тобто я вважаю, що Україна готується. І буквально вчора я читав про можливість надання США «Залізного купола» Я думаю, що це може застосовуватися не тільки на Донбасі, але і закрити той же ж Київ».

10 вересня Президент Володимир Зеленський під час форуму YES, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірності повномасштабної війни з Росією, заявив, що така ймовірність є, хоча це – «найстрашніше, що він може уявити».

А нещодавно країна-агресорка розгорнула нову мотострілецьку дивізію у прикордонному з Україною військовому окрузі.

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