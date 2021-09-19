Мешканців окупованого Донбасу паспортизували просто перед голосуванням до Держдуми

Щоб проголосувати на виборах до Держдуми, охочі повинні мати російське громадянство

З окупованих територій на сході України до Росії людей відправляють голосувати автобусами

Жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Зокрема, за інформацією телеканалу «Дождь», такі паспорти отримали люди, які прибули кількома автобусами з ОРДЛО в селище Матвіїв Курган.

Журналісти дізналися, що 18 вересня лише з Донецька виїхало шість таких автобусів з виборцями. У кожному з них приблизно по 50 осіб. На одному з автобусів був напис «Наш вибір – Росія!». Як розповів один із виборців, він отримав паспорт після приїзду в Матвєєво-Курганському сільському поселенні.

Напередодні видання «Кавказский узел» опублікувало інтерв'ю з виборцями з окупованої частини Луганської області, які також приїхали в Ростовську область на голосування. Звідти привезли близько 200 осіб, усі вони отримали російські паспорти перед виборчою дільницею.

За словами однієї з жінок, її «змусили отримати паспорт і відправили голосувати», а за кого голосувати, сама вона не знає.

Також видання повідомило, що близько 400 жителів Донбасу 17 вересня отримали російські паспорти, після чого їх відразу автобусами доставили на виборчі дільниці в Ростовській області. В інтерв'ю люди висловили сподівання, що після виборів окупована територія Луганської області увійде до складу Росії.

Нагадаємо, 18 вересня в Росії завершився другий із трьох днів голосування на виборах до Державної Думи, на яких можуть голосувати як жителі окупованого Криму, так і Донбасу.

Раніше, 16 вересня, ватажок бойовиків ДНР Денис Пушилін заявляв, що окупаційна влада організовує 825 автобусних і 12 залізничних рейсів, а також спрощений прикордонний контроль для охочих проголосувати на виборах у РФ. Окрім того, жителям окупованих територій України дозволено голосувати дистанційно через російський портал «Госуслуги». Однак щоб проголосувати, вони повинні мати російське громадянство.

18 вересня ватажки бойовиків на Донбасі – Денис Пушилін і Леонід Пасічник – проголосували на виборах у Держдуму. У такий спосіб вони публічно підтвердили, що мають російське громадянство.

Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

Згодом у Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін.

МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресорки. Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

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