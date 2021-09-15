Україна закликає Росію якнайшвидше провести обмін утримуваними

Україна у квітні 2020 року звільнила з полону 20 своїх громадян

Процес обміну утримуваними особами між Києвом та російськими бойовиками не зрушує з мертвої точки вже понад рік

Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну утримуваними і розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки, заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, на останній зустрічі ТКГ українська сторона закликала Росію прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб і розблокувати роботу КПВВ з російської сторони.

«Українська делегація ще раз нагадала, що відповідні гарантії безпеки були надані Україні послідовно 31 серпня і додатково - підтверджені сьогодні», - зазначив Резніков.

Він додав, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому звільненні всіх утримуваних осіб і вживає всіх необхідних для цього заходів і суворого дотримується режиму припинення вогню.

Резніков звернув увагу на чергову спробу російської сторони залучити до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ засудженої за тероризм громадянки України Майї Пирогової, що, на його думку, є спробою Росії заблокувати переговорний процес.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

До слова, напередодні у соцмережах вибухнув скандал. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео Олексія Арестовича чотирирічної давності. Ексміністр МВС розповів, мовляв, – відео з Арестовичем йому відправив друг. Аваков закликав Офіс Президента звільнити чиновника, адже той кидає тінь на президента.

Радник Єрмака на відео заявив, що «АТО – великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів. Вони вириваються від дружин, дітей та тещ».

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