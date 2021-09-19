ОБСЄ зафіксувала 146 порушень «тиші» за добу на сході України

Місія оприлюднила звіт за добу 18 вересня

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала 113 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 33 порушення – в Луганській. Про це повідомляється у звіті місії від 18 вересня.

Так, у звіті наголошується, що в Донецькій області місія зафіксувала 113 порушень режиму припинення вогню, в тому числі – 39 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень відбулися в районах на північ від н. п. Широкине, на схід і захід від н. п. Майорськ, також на північний схід і на захід від шахти «Жовтнева». За попередній звітний період – 17 вересня – місія зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області.

У Луганській області місія зафіксувала 33 порушення режиму припинення вогню, в тому числі – 13 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень відбулися в районах на південний схід від н. п. Попасна. 17 вересня місія не зафіксувала порушення режиму припинення вогню.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду місія зафіксувала не менш як 57 734 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (у тому числі 16 237 вибухів, 11 141 невизначений боєприпас, 270 спалахів дульного полум'я, 236 освітлювальних ракет, не менш як 29 850 черг і пострілів).

У звіті місія також зазначає, що спостерігачі втратили контроль над просторовим становищем двох міні-БПЛА біля непідконтрольних уряду України Веселої Гори і Цвєтних Пісків у Луганській області. Другий БПЛА згодом вдалося повернути зі значними ушкодженнями. СММ продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського.

Нагадаємо, протягом перших двох тижнів вересня на сході України фіксувалося в середньому 273 порушення режиму припинення вогню за день – на 30% більше, ніж у серпні. Про це заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

Як повідомлялося, окупанти застосовують заборонені міномети та протитанкову зброю.