Тристороння контактна група відновлює роботу після канікул

Спочатку плануються переговори робочих підгруп, а в четвер відбудеться загальне засідання сторін

Спочатку плануються переговори робочих підгруп, а в четвер відбудеться загальне засідання сторін

Цього тижня зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій

Після нетривалої перерви 25 серпня відновлюється робота Тристоронньої контактної групи. Про це інформує українська делегація в ТКГ.

Зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій за наступним графіком: 25 серпня – засідання у підгрупах, 26 серпня – загальне засідання на рівні глав делегацій.

На порядку денному:

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту:

забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;

політичні аспекти в зв’язку з імплементацією Мінських угод,

заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,

економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію дотику, тощо.

Нагадаємо, віцепрем‘єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, хто представлятиме Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, поки лікуватиметься голова делегації Леонід Кравчук

До слова, в ОБСЄ заявили, що на лінії розмежування на Донбасі з’явилися «гарячі точки».

Нагадаємо, на Банковій розповіли, як реанімувати роботу ТКГ по Донбасу.

Також, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова до проведення «нормандської зустрічі» на рівні міністрів закордонних справ. А також готова працювати над організацією саміту.