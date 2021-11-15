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    Ймовірне вторгнення Росії. Турчинов розповів, чому саме зараз варто бити на сполох

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    Колишній секретар РНБО вважає вторгнення росіян в Україну імовірним - Ймовірне вторгнення Росії. Турчинов розповів, чому саме зараз варто бити на сполох
    Колишній секретар РНБО вважає вторгнення росіян в Україну імовірним
    фото: скріншот з відео

    На думку політичного діяча, влада не приділяє належної уваги військовій загрозі з боку РФ

    На думку колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, чинна українська влада із незрозумілих причин не розуміє всієї глибини загрози розширення Росією агресії проти України. Таку думку політик висловив в ефірі ток-шоу «Свобода слова на ICTV».

    Екскерівник апарату РНБО наголосив на тому, що на відміну від української влади, західні партнери оцінюють потенційну загрозу виважено і тверезо.

    «Ми чітко побачили, що почали рухатись резерви. 20 армія (РФ – «Главком») нависає над нашою країною з півночі. Вони (західні партнери, – ред.) побачили, що почала рухатись Перша танкова армія, а це головний резерв. Це найбільше військове з’єднання фактично на Європейському континенті. Коли вони побачили, що Четверта дивізія, яку називають Кантемирівська, вже підійшла до Курської області, і все це було приховано, частина підрозділів зупинилася біля станції Єльні, що на кордоні з Білоруссю, вони зрозуміли, що це не жарт», – вважає Турчинов.

    При цьому, на думку політика, Республіка Білорусь наразі перетворилася у військовій плацдарм Росії, що робить ситуацію ще більш небезпечною.

    «Ми вже маємо, фактично, не тільки російський, а і білоруський фронт», – підсумував Турчинов.

    Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

    Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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    Теги: Білорусь Росія РНБО армія війна Олександр Турчинов
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    Ймовірне вторгнення Росії. Турчинов розповів, чому саме зараз варто бити на сполох