Хто боїться російської армії? Приклади з історії
Російська армія входить у трійку найсильніших на планеті. Але чи варто піднімати руки перед нею?
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Говорят, война это страшно. Не стоит сомневаться.
Российская армия в настоящий момент входит в тройку сильнейших на планете. Возможно, вторая. Она ещё не показала свою сегодняшнюю мощь в полном объёме, но очевидно: эта мощь огромна.
Погрузимся немного в относительно недавнее прошлое.
История первая
1939 год. Германия с приходом к власти Гитлера постоянно наращивала военные мускулы, становилась агрессивна, готовилась проявить и уже проявляла геополитические претензии. Тогдашние аналитики всего мира исследовали открытые источники с информацией о состоянии армии вермахта, разведки доносили правительствам секретные данные о количестве немецких самолётов, танков и артиллерии, и все эти сведения выглядели угрожающе. Весной 1939 года Гитлер выдвинул президенту Чехословакии Гахе ультиматум о «передаче судьбы чешского народа в руки немецкого рейхсканцлера», президент упал в обморок, после чего славянская страна сдалась противнику без единого выстрела.
Прошло несколько лет, закончилась Вторая мировая война. На нюрнбергском процессе фельдмаршал Кейтель признался, что фактически возможности разгромить Чехословакию на начало кризиса в центральной Европе у Германии не существовало. Данные о реальном потенциале армии рейха того времени оказались сфальсифицированы. Это был немецкий блеф. Чехословакия в рассматриваемый период в военном отношении превосходила Германию. Сработал эффект пропаганды и дезинформации.
История вторая
В те трагические для Чехословакии времена имелась и другая агрессивная сила, помимо Германии. К концу 30-х годов двадцатого столетия достиг необычайных военных высот СССР. Все резервы экономики Союза были собраны воедино, все усилия народа оказались направлены в первую очередь на вооружение, на милитаризацию промышленности и сознания нации. И монстр, реальный, не фиктивный или «дорисованный», родился. И это военное чудовище через несколько месяцев после описанных выше богемских событий выставило ноту «протеста» с большими претензиями маленькой северной стране с мизерной армией – Финляндии. Учитывая разницу «весовых категорий» двух соперничающих сторон, говорить о сопротивлении слабого сильному было бессмысленно. Время от начала до полной оккупации Финляндии могло исчисляться лишь скоростью пешего перехода от границы СССР до Хельсинки, то есть несколькими часами. Но что-то пошло не так. Финны стали сражаться. Это была тяжёлая борьба. По некоторым данным Финляндия потеряла в той войне до 50%, даже до 70%, мужского населения. Эти потери чрезмерны. Они катастрофичны. Но Финляндия, карликовая по сравнению с СССР страна, выстояла и, да, она по факту победила.
Следующее погружение в историю
Перенесёмся на сорок лет вперёд. Афганистан. Зрелый СССР и средневековая, как всегда, Средняя Азия. Десять лет изнуряющей войны, десятки тысяч погибших со стороны гиганта. И позорный уход через Амударью назад, туда, откуда пришли. Потому что афганцы не хотели покоряться врагу.
И совсем недавнее
Новая Россия. Чечня. Чабаны, отары и нищие аулы против великой с ядерным оружием России. И вновь поражение великана. И дань, выплачиваемая Россией Чечне. Не метафорическая, а реально выплачиваемая дань, лишь называемая иначе – бюджетные выделения. Это не преувеличение: русские боятся чеченцев на всех уровнях, от простых обывателей до солдат росгвардии и до самых верхов в госуправлении. Физически боятся, тому масса примеров в уголовной хронике.
...
Война это страшно, разумеется. Тем более с такой махиной, как Россия.
Но Россия – огромная, мощная, пугающая – без сильных союзников никогда никого не может победить на поле боя. Никогда. Только если проигравший ни сдался ей сам.
Борис Еременко, для «Главкома»