Хто боїться російської армії? Приклади з історії

Російська армія входить у трійку найсильніших на планеті. Але чи варто піднімати руки перед нею?

Мовою оригіналу

Говорят, война это страшно. Не стоит сомневаться.

Российская армия в настоящий момент входит в тройку сильнейших на планете. Возможно, вторая. Она ещё не показала свою сегодняшнюю мощь в полном объёме, но очевидно: эта мощь огромна.

Погрузимся немного в относительно недавнее прошлое.

История первая

1939 год. Германия с приходом к власти Гитлера постоянно наращивала военные мускулы, становилась агрессивна, готовилась проявить и уже проявляла геополитические претензии. Тогдашние аналитики всего мира исследовали открытые источники с информацией о состоянии армии вермахта, разведки доносили правительствам секретные данные о количестве немецких самолётов, танков и артиллерии, и все эти сведения выглядели угрожающе. Весной 1939 года Гитлер выдвинул президенту Чехословакии Гахе ультиматум о «передаче судьбы чешского народа в руки немецкого рейхсканцлера», президент упал в обморок, после чего славянская страна сдалась противнику без единого выстрела.

Прошло несколько лет, закончилась Вторая мировая война. На нюрнбергском процессе фельдмаршал Кейтель признался, что фактически возможности разгромить Чехословакию на начало кризиса в центральной Европе у Германии не существовало. Данные о реальном потенциале армии рейха того времени оказались сфальсифицированы. Это был немецкий блеф. Чехословакия в рассматриваемый период в военном отношении превосходила Германию. Сработал эффект пропаганды и дезинформации.

История вторая

В те трагические для Чехословакии времена имелась и другая агрессивная сила, помимо Германии. К концу 30-х годов двадцатого столетия достиг необычайных военных высот СССР. Все резервы экономики Союза были собраны воедино, все усилия народа оказались направлены в первую очередь на вооружение, на милитаризацию промышленности и сознания нации. И монстр, реальный, не фиктивный или «дорисованный», родился. И это военное чудовище через несколько месяцев после описанных выше богемских событий выставило ноту «протеста» с большими претензиями маленькой северной стране с мизерной армией – Финляндии. Учитывая разницу «весовых категорий» двух соперничающих сторон, говорить о сопротивлении слабого сильному было бессмысленно. Время от начала до полной оккупации Финляндии могло исчисляться лишь скоростью пешего перехода от границы СССР до Хельсинки, то есть несколькими часами. Но что-то пошло не так. Финны стали сражаться. Это была тяжёлая борьба. По некоторым данным Финляндия потеряла в той войне до 50%, даже до 70%, мужского населения. Эти потери чрезмерны. Они катастрофичны. Но Финляндия, карликовая по сравнению с СССР страна, выстояла и, да, она по факту победила.

Следующее погружение в историю

Перенесёмся на сорок лет вперёд. Афганистан. Зрелый СССР и средневековая, как всегда, Средняя Азия. Десять лет изнуряющей войны, десятки тысяч погибших со стороны гиганта. И позорный уход через Амударью назад, туда, откуда пришли. Потому что афганцы не хотели покоряться врагу.

И совсем недавнее

Новая Россия. Чечня. Чабаны, отары и нищие аулы против великой с ядерным оружием России. И вновь поражение великана. И дань, выплачиваемая Россией Чечне. Не метафорическая, а реально выплачиваемая дань, лишь называемая иначе – бюджетные выделения. Это не преувеличение: русские боятся чеченцев на всех уровнях, от простых обывателей до солдат росгвардии и до самых верхов в госуправлении. Физически боятся, тому масса примеров в уголовной хронике.

...

Война это страшно, разумеется. Тем более с такой махиной, как Россия.

Но Россия – огромная, мощная, пугающая – без сильных союзников никогда никого не может победить на поле боя. Никогда. Только если проигравший ни сдался ей сам.

Борис Еременко, для «Главкома»

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.