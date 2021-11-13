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    Росія використовує антивакцинаторів у гібридній війни – соціальний психолог

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    Покальчук: <b>&laquo;</b>Така атака провадиться не лише в Україні, а й у Центральній Європі та у Сполучених Штатах&raquo; - Росія використовує антивакцинаторів у гібридній війни – соціальний психолог
    Покальчук: «Така атака провадиться не лише в Україні, а й у Центральній Європі та у Сполучених Штатах»
    фото Денис Казанський/Facebook

    Соціальний психолог Покальчук: «У росіян у самих катастрофа через цих корисних ідіотів, але це не заважає використовувати їх»

    Рух антивакцинаторів характерний не лише для України, а й для всього пострадянського простору, Європи та США. А підживлює його ніхто інший, як Росія, для якої маніпуляція людською свідомістю є частиною гібридної війни. Таку думку в розмові з «Главкомом» висловив соціальний психолог Олег Покальчук.

    «Росія використовує антивакцинаторську тему для інформаційних атак. Для їх здійснення використовуються люди, які називаються «корисними ідіотами» – підкреслю, це не образа, це таке поняття. Це люди, якими рухають найкращі наміри, по-своєму щирі та пасіонарні. Вони не завжди неосвічені. Однак їх забобони, вірування, страхи активно використовуються РФ», – пояснює Покальчук.

    Спонсорування Росією руху антивакцинаторів – це факт, який підтвердили самі учасники мітингу проти щеплення. Зазначимо, що в Україні та пострадянській Молдові антивакцинатори під час акції використовували схожі плакати.

    «По суті, такі інформаційні атаки з боку РФ – це частина гібридної війни. Інструменти гібридної війни – це звичайні речі, що використовуються у військових цілях. Іншими словами, не автомат, а молоток чи викрутка, якими теж можна вбити. Так, у росіян у самих катастрофа через цих корисних ідіотів, але це не заважає використовувати їх», – підкреслює експерт.

    Як раніше повідомлялося, антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    Як повідомлялося, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

    Також, нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент.

    До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.


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    Теги: Росія США щеплення вакцинація коронавірус
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    Росія використовує антивакцинаторів у гібридній війни – соціальний психолог